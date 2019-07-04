議員轟盧秀燕老推中央 市府反擊：很遺憾妄下評論

2019-07-04 23:50

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕今日刻意缺席行政院會，市議員陳世凱批評，行政院已核給盧團隊補助款超過300億元，盧秀燕卻把許多重要建設及盧的政見推給中央。對此，市府新聞局長吳皇昇表示，很遺憾議員沒有詳細了解就妄下評論。

陳世凱說，盧秀燕選舉有不少重要政見，其中雙十公車吃到飽政策，如今卻表示要跟中央爭取補助；山手線計畫是海線居民引頸期盼的鐵路建設，盧秀燕也要中央全額補助，導致計畫延宕不前；又如2020台中燈會、捷運藍綠線、台中機場建設等等，無一不是要求中央扛責任。

吳皇昇表示，有關雙十公車政策，交通局長葉昭甫早已發佈新聞闢謠，沒有要求中央補助，市府會在明年度編列預算執行；山手線因鐵路為鐵路局管轄，是中央的財產，應當比照台中都會區鐵路高架化的模式，全額由中央來興建，怎麼會讓地方出一半，請陳議員為台中財政和權益著想。

至於台灣燈會，目前中央遲未核定撥付經費，導致地方無法成立墊付案送議會，恐造成燈會籌備前置作業的延宕，議員恐怕也須了解這程序問題；行政院聲稱給了台中市政府300億，但都是一般性、例行性的補助款，以及去年以前早已核定的補助款，跟台中市政府今年根據政策性、市民急迫性所申請的提案不同，不可以此混淆視聽。

吳皇昇呼籲，請部分民進黨議員勿看見黑影就開槍，這並不是理性的問政，相信市民的智慧判斷，對議員如此說法，深表遺憾。

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