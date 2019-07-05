韓國瑜比較好打？ 綠委警告這件事：不要低估！

2019-07-05 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任以來爭議不斷，近期更遭媒體人吳子嘉、黃光芹等人爆料。不過韓背後卻仍有一群死忠韓粉堅持。對此，民進黨立委郭正亮警告，別小看韓國瑜「激發民怨」的能力，「他用嘴巴說動人的本事，你不要低估」。國民黨立委陳學聖也直言，韓國瑜在國民黨是百年難得一見的人物，過去（韓國瑜）發生的任何一件案子，若發生在國民黨任何一個候選人身上，「早就倒下去了」。

4日播出的政論節目《新聞面對面》中，郭正亮表示，儘管身陷各種風波，韓的民調始終在3成以上，這什麼道理？表示選民事實上不只從這種指標上看問題。郭正亮舉例，美國總統川普在上次競選時，每個缺點都有，但最後還是高票當選；韓國瑜「你那麼草包，違反承諾、落跑市長」，人家一定會倒彈，「但是他激發民怨，用嘴巴說動人的本事，你不要低估」。

對此，陳學聖也表示，他看了很多年，韓國瑜過去發生的任何一件案子，若發生在國民黨任何一個候選人身上，「早就倒下去了」，韓國瑜可以打到現在為止，案子這麼多，而且現在還被形塑出一個「忘恩負義」、「眾叛親離」的人，可是挺他的人還是這麼多，「我覺得國民黨裡面，真的百年難得一見，被打成這樣還打不死的，不得不說他有他的能耐」。

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