郭台銘稱「我給中國飯吃」她嗆：要中國協助才可以

2019-07-04 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘日前表示「我是給中國飯吃，不像有人是需要中國市場，是跟中國要飯吃」，嘲諷意味濃厚。台大社會系副教授范雲對此砲轟，「不管你是給飯吃或者要飯吃，你都得要中國政府大力協助你」，千萬別相信「給飯吃的人」就能向中國政府說不。

台大副教授范雲日前在壹電視「年代向錢看」節目說，中國是集權國家，無論是「給飯吃或要飯吃」，都需要中國政府幫忙，像馬雲給中國人那麼多工作機會，下場也不好，更不用說郭台銘的重要資產掐在中國手裡，因此千萬別相信「給飯吃」就能和北京說不，全中國沒有這種事情。

現年55歲的阿里巴巴集團董事長馬雲，同時也是淘寶網、支付寶的創始人，馬雲雖然正值盛年，近期卻退場動作頻頻，辭董座、賣股票。據外界觀察分析，認為他是因為具備「動搖國本、富可敵國」的實力而「被退休」。

范雲指出，郭台銘投入選舉以來，砸錢找文宣高手操刀，甚至靠宣傳行銷「由紅反白」。她感嘆，看到郭董近期釋出的廣告和民調成績，「不得不說有錢真的很厲害」。

范雲也提醒，郭台銘過去跳票紀錄很多，開的政見支票能不能兌現都是問題。例如台大給郭董土地做研究中心，若不是因為要選總統，後來趕快協商處理，不然「他連給台大的研究中心經費都敢跳票」。

范雲舉的第二個例子是，郭台銘擔任莫拉克救災委員會的委員，高雄出土地作永齡農場，但郭董「完全跳票」，沒給在地居民那麼多工作機會，最後還是聘了他想要的人；第三個是美國威斯康辛州投資案。郭台銘宣稱要在威州設廠，創造1萬3000個就業機會，還因此與美國總統川普同框，但後來計畫變卦，引起美方不滿。

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