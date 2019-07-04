和選民搏感情 時力辦全台巡迴座談

2019-07-04 20:34

〔記者彭琬馨／台北報導〕為強化與台灣社會間的連結，時代力量自月底開始，將展開為期2個月的全台巡迴座談，由黨主席邱顯智帶頭，拜訪各產業代表與團體。邱顯智今表示，希望「在每個縣市都各辦一場」，主要了解各產業所遇到的困難與問題，最重要的是找出進步價值與經濟發展間的關聯性，讓全台民眾更了解時代力量。

時力黨主席邱顯智上任後今首度與媒體茶敘，秘書長陳孟秀也一同出席，向外界說明近期黨主席邱顯智的訪美行程與全台巡迴座談。

根據時力黨中央規劃，邱顯智本月將訪問美國，行程走遍華盛頓、紐約、洛杉磯、舊金山、西雅圖與溫哥華等地，主要為拜訪當地台僑與同鄉會。由於民進黨主席卓榮泰也正率團訪問美國，外界關注是否有機會與民進黨主席卓榮泰或秘書長羅文嘉碰面？邱顯智表示，若有公務上的往來，就是依照黨內程序進行。

黨中央目前正進行不分區立委提名作業，秘書長陳孟秀表示，反映時代力量政黨支持度，這次不分區名單人數「一定會比上次多」，人選也將針對立法院各委員會，提出不同的專業領域人才，未來盼能著重強化產業領域人才培育。

時代力量在2016年立委選舉中，一共提出六位不分區立委人選，當時時力取得73萬1461票政黨票，得票率6.1%，共獲得2席不分區立委席次，分別為排名第一的高潞·以用·巴魕剌與徐永明。

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