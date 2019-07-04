盧秀燕刻意缺席行政院會 議員批：唯一絕招「怪中央」

2019-07-04 19:39

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕刻意缺席行政院院會，市議員陳世凱今（4）日在臉書批評，行政院已核給盧團隊補助款超過300億元，盧秀燕卻把許多重要建設及盧的政見一一推給中央，現又用耍賴、威脅模式，顯見盧市政絕招就是「怪中央」而已。

陳世凱舉例說，盧秀燕選舉期間有不少重要政見，其中雙十公車吃到飽政策，對偏遠居民來說非常的實用，如今卻表示要跟中央爭取補助；市長換人、空氣換新也是如此，僅琢磨於政治操作一再批評中央，市府全權卸責，沒有提出解決空污的新辦法。

他又說，山手線計畫台中非常重要的交通建設，也是海線居民一直引頸期盼的鐵路建設，盧秀燕卻要中央全額補助，導致此計畫延宕不前；又如2020台中燈會、捷運藍綠線、台中機場建設等等，無一不是要求中央扛責任。

陳世凱批評，盧秀燕的政見要靠市府穩定財源，而不是事事推向中央，一再的用「不幫忙總統交管」、「不出席中央會議」等耍賴、威脅的模式處理市政，顯見盧市長市政絕招就是「怪中央」而已，難怪老被戲稱「中央處理器」。

他強調，行政院已經核給盧團隊超過300億元補助款，行政院長蘇昌貞今天還親來視察大里區旱溪排水大康橋計畫，盧秀燕只徒政治目的而不出席行政院院會，不但對市政毫無幫助，更無法將市民的心聲傳遞給中央，令人遺憾。

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