盧秀燕拒出席行政院會 蘇貞昌回應了

2019-07-04 16:34

〔記者陳建志／台中報導〕台中市長盧秀燕不滿2020台灣燈會、準公共化托育補助款以及台中火力發電場減煤政策，槓上中央，今天上午取消出席行政院會。行政院長蘇貞昌今天下午視察台中大里「大康橋計畫」時受訪時說，「當家才知柴米貴」，自己要面對22個縣市，但補助不會分藍綠，只希望台灣更好；他也說，台灣燈會已協調軍方提供土地配合，未來如果還有經費需求，中央會全力支持。

媒體今天詢問盧市長拒絕出席行政院會有何看法時？蘇貞昌笑笑地說，「不會啦！」稱讚盧秀燕很認真，過去行政院會經常出席，因為今天院會很忙，所以沒注意到她沒有來，但今天下午在行程繁忙時還特別到台中視察，就是以行動表示對於盧市長所關心的種種建設都會大力支持。

蘇貞昌說，對於台中旱溪整治，今天2月就指示撥補6億元推動，後續的經費中央也會全力支持，希望旱溪往後更漂亮，從淹水變親水，讓台中更好。

蘇貞昌並說，盧秀燕過去也當過立委，現在當市長後「當家才知柴米貴」，上週就曾告訴盧市長，她只為一個台中市就這麼傷腦筋，但自己要面對22個縣市，但對台中市的需要會大力支持。

對於台灣燈會的需求，蘇貞昌說，市府需要軍方土地，行政院就全力協調國防部配合，未來在經費上如果還有需要，中央會全力支持，就跟支持所有縣市一樣，不會有差別，可以體會盧市長希望台中更好的心，但一開始當家，一定會發現當市長和當民意代表時情況不一樣，他強調，中央、地方一條心，大家都希望台灣更好，在相關補助上不會分藍綠，希望大家都更好。

蘇貞昌還說，自己當過台北縣長，也辦過燈會，其中的「眉眉角角」自己很清楚，燈會辦成功，對地方和周遭縣市有很大幫助，中央一定會大力支持。

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