翁啟惠懲戒再審 審判長全場只問1金句…

2019-07-04 16:44

〔記者吳政峰／台北報導〕中研院前院長翁啟惠不滿被公懲會記申誡，影響名譽，日前提起再審，公懲會今日開庭審理，審判長石木欽花了半小時宣讀翁所提示的上百筆證據編號，再花逾一個小時聆聽其主張，最後只問了一句「請說說你對人類的貢獻」，隨即結束庭訊，諭令7月18日早上10時宣判。

石木欽花半小時宣讀翁啟惠所提示的相關報導、與張念慈的書信往來、帳戶資料、相關函文等上百筆文件編號，又耐心地聽完他的主張，未多詢問，最後僅問了翁一句「請說說你對人類的貢獻」；翁回答，研究「醣分子」多年，著墨在癌症、慢性病、退化疾病的治療，幫台灣開創新產業，雖然無端受到訴訟折磨，仍不改初衷。

原判決認定翁啟惠未申報以鄭秀珍名義所持有的529張浩鼎股票，財申不實翁啟惠解釋，買股票的錢來自他在美國成立的信託基金，基金最終受益人是兩位子女，好友兼浩鼎生技董事長張念慈幫他處理股票事宜，其中529張放在法人代表鄭秀珍名下，他在申報時自認這些股票是子女而非他所有，才未申報。他強調，監院訴願審議委員會已撤銷他的財申不實罰鍰210萬元，代表這項財申不實的違失不復存在，公懲會不應懲處。

其次，原判決認定他技轉時沒有揭露持有浩鼎股票，違反利益衝突，翁則駁斥，這些股票屬於子女的，依規定不須揭露，況且股票早在技轉前就已購得，非從技轉中取得的利益，他也沒在浩鼎內擔任職務或獲取報酬，並無利益衝突的問題，也不應因此受懲。

監院代表則回應，公懲會4月3日就認定翁啟惠有財申不實與未揭露利益衝突兩項違失，判申誡處分，但監院的訴願決定撤銷罰鍰公文是在5月3後才發文，公懲會基於獨立審判，不受訴願決定拘束；況且相關條文規定只要是技轉的利害關係人，包含子女，都須揭露利益衝突，翁卻未照做。粽上，監院主張再審無理由，應駁回。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法