卓榮泰籲海外鄉親：2020大選 作蔡英文最大後盾

2019-07-04 16:20

〔記者楊淳卉／綜合報導〕民進黨主席卓榮泰於美東時間7月3日出席《台灣人社團聯合會》晚宴，他致詞時拜託在場鄉親作總統蔡英文最大的後盾，讓蔡英文贏得明年大選。卓榮泰並評論國民黨初選參選人韓國瑜及郭台銘，「一個有口才，另一個有錢財」，不論誰最後出線，國民黨推出的總統候選人會替台灣說話，沒人會相信。

卓榮泰表示，此行他懷抱三種心情，第一種是感恩的心。海外的同鄉，對黨內大大小小任何人的選舉，都非常的重視，候選人也都接收到大家的支持與鼓勵。第二種心情是謙卑的心，初選總是有輸有贏，但都過去了，結果出來之後，我們最終要面對、尊重民意，並接受社會的決定。

卓榮泰說，第三種心情是勇敢、堅決的心，剩下191天的時間，大家在台灣有什麼親朋好友，一定要拜託他們，將票投給蔡英文。在這191天的生活圈內，將自己變成選舉的總幹事，每天有進度、任務，把票催出來。

卓榮泰接著評論國民黨初選參選人，一個有口才，另一個有錢財；一個還在支持沒有共識的九二共識，另一個錢財都在中國當人質。不論誰最後出線，國民黨推出的總統候選人，會替台灣說話，沒人會相信。他也拜託在場鄉親，作為蔡總統最大的後盾，給予民進黨力量，讓蔡英文在明年能贏得大選。

針對會前媒體提問，國民黨總統候選人即將產生，民進黨如何因應？卓榮泰表示，他先祝福國民黨能夠順利產生候選人，目前領先的兩位各有其專長，也各有弱點；一個可能像一顆石頭，很硬很難打，可是風化的速度很快，一直在消退、縮小當中；另一顆可能是漂亮的水晶，看上去很華麗，但是他應該有很多弱點，也很容易破碎。

卓榮泰說，無論最後是哪一位被提名，民進黨的選戰機關馬上可以轉換功能，制定選戰模式，黨中央絕對和總統競選辦公室全力配合。競選辦公室以總統勝選為主軸，黨中央以國會優勢為優先，這兩支利箭是同時並行的。

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