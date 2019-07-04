誰又惡搞？Google Map高雄不少店家被更名「韓國瑜凍蒜」

Google Map地圖最近又有不少高雄超商、茶飲、服飾店的店家名稱被網友任意更改加入「韓國瑜凍蒜」字樣。（翻攝自Google Map）

2019-07-04 16:18

〔記者黃建華／高雄報導〕Google Map地圖最近又有不少高雄超商、茶飲、服飾店的店家名稱被網友任意更改加入「韓國瑜凍蒜」字樣，對此，高市警方表示，Google開放網友更改地圖「標示」，但若相關店家認為網友已侵犯其權益提告，仍可能涉及妨害名譽。目前尚未接獲有店家報案提告。

據了解，去年高雄市長大選期間，類似Google Map被網友惡搞更改店名加上「韓國瑜凍蒜」的情況就曾發生，包括本報「自由時報高雄營業處」的Google Map標示，也被加上「支持韓國瑜」字樣，另還有多家超商、餐廳也都被惡搞。相關店家若向Google反映要求更正名稱，Google都會立即更正。

不過，隨著國民黨總統黨內初選進入緊鑼密鼓階段，近日Google Map只要搜尋「韓國瑜」字串，就又出現一堆被加入「韓國瑜凍蒜」的店家名稱，部分遭更名超商店員被問及此事，不是表示不清楚，就是說「不方便發言，由總公司回應。」但也有商家對此一笑置之。

高雄市警方私下表示，雖然Google開放註冊的網友更改地圖「標示」，但如果被更改「標示」的店家，認為已侵犯其權益而提告，仍可能涉及妨害名譽刑責，一旦提告成案，將會報請檢方發文要求Google配合提供網友資料調查。

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