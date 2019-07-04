早就贊成富人稅！ 郭台銘自爆每週花不到2萬

2019-07-04 14:36

〔記者林惠琴／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘今日與夫人曾馨瑩一起出席台大台成細胞治療中心10週年暨遷址更名揭幕活動，針對外界質疑0至6歲兒童國家養政策，郭台銘再次解釋規劃財源來源，並提到自己1週花不到2萬，早就贊成抽富人稅。

針對0至6歲兒童國家養政策，郭台銘表示，目前推估預算缺口大約500億、600億，主要訂出兩個財源，一個是「保底抽成」，目前各部會有很多基金，使其不會賠錢，且效益可增加4％，預估增加700億，另一個則是抽富人稅增加500億，但問題是要修法，強調要做個大破大立的總統。

不過，郭台銘也提到，稅基要擴大，有錢人多出一點，讓稅法能夠公平、讓賺錢的人回饋社會，但富人定義、繳多少錢仍需要再討論。他並說，自己1週花不到2萬，6、7年前就贊成抽富人稅，預算不夠，自己可以先墊，但政策一定要做。

媒體詢問，先用自身財產代墊恐不符法規，郭台銘直言，台灣很多東西不能進步，就是修法時間冗長，但很多法令不合理，自己決心要做改變，若不改變，做這個總統一點權力都沒有。

郭台銘指出，不希望台灣未來變成1600萬人口，做一個總統就要有不一樣的高度，一切依法辦理的話，就不需要好的總統，並提及同婚法不是修了嗎？難道0至6歲兒童國家養的修法就不能3個月通過嗎？更何況這是涉及投資國家未來的小孩。

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