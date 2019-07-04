江啟臣嚐小吃被凸槽 朱立倫︰北部員工凸槽老闆要回家吃自己

2019-07-04 14:29

〔記者歐素美／台中報導〕立委江啟臣今天中午陪同國民黨總統參選朱立倫到豐原廟東吃小吃，朱立倫還充當一日店長，到一芳飲料店搖茶，品嚐廟東知名小吃涼丸及鳳梨冰加杏仁時，因在地出生的江啟臣沒吃過，被幕僚一再凸槽，江啟臣求饒「麥擱給我凸啊」，朱立倫則開玩笑說，你們這裡的傳統跟我們北部不一樣，我們要是員工凸槽老闆都要「回家吃自己」！

朱立倫今天上午到東勢梨之鄉農業休閒園區體驗採果樂後，隨即前往豐原慈濟宮參拜，中午則到一旁的廟東夜市品嚐小吃，立委江啟臣一路陪同。到了廟東夜市，朱立倫吃了蚵仔煎，並到一芳飲料店搖茶，品嚐松柏嶺青茶及葡萄水果茶，沿途與民眾及商家合照，受到許多民眾熱情歡迎。

到「金樹冰果室」時，老闆娘特別端出中部獨有的涼丸，只見朱立倫及江啟臣一頭霧水，詢問「兩碗？」經老闆娘解釋，2人才晃然大悟是涼的肉丸，夏天吃剛剛好，江啟臣說，他只吃過熱的肉丸，沒吃過涼丸，一旁幕僚忍不住凸槽他是在地豐原人竟然沒吃過涼丸？老闆娘隨後又推薦鳳梨冰要加杏仁，江啟臣又說沒吃過，隨即又引來幕僚凸槽「天阿，你又沒吃過」，江啟臣則笑說「麥擱給我凸啊」。

朱立倫也忍不住跳出來開玩笑：「我們北部員工凸槽老闆就要回家吃自己」，你們這裡傳統跟我們不一樣，江啟臣的辦公室主任鄭照新也立馬為老闆平反「我們委員從一而終，所以肉丸只吃過熱的，吃鳳梨冰沒加杏仁」，還問江啟臣：「這樣有加薪嗎？」狗腿表現引來哄堂大笑。

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