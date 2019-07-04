媒體追問「支持韓國瑜？」 馬英九笑回：沒有，你想太多了

2019-07-04 12:59

［記者黃淑莉／雲林報導］前總統馬英九今天早上到雲林虎尾興隆毛巾參觀，看到廠方做的神明造型毛巾，馬英九建議廠方可以做總統參選人的造型毛巾，尤其是「雲林女婿」的造型很容易凸顯，媒體追問他心中是否支持韓？馬英九笑著回應說，「沒有，你想太多了」。

馬英九參訪興隆毛巾，總經理林國隆親自導覽介紹，除介紹該公司創業過程、機器引進及創意，甚至針對各族群開發的創意毛巾，有蛋糕毛巾、動物造型毛巾、運動毛巾、嬰兒用毛巾及神明造型毛巾等。

在看完神明造型毛巾時，馬英九建議廠方可以做總統參選人的造型毛巾，尤其是「雲林女婿」；會後有媒體詢問他是否支持韓國瑜，馬英九笑著說，沒有，你想太多。

對於國民黨總統初選5位參選人政見發表會表現，馬英九表示，各有特色，感覺都做了充份準備。

馬英九對於興隆毛巾創業過程展現的創意、韌性及耐性很佩服及肯定，尤其是想得到可以用毛巾的領域都佔領很不容易，看到百分之百的傳統產業怎麼從傳統中創新，怎麼樣創新後歷久不衰，主要就是從機器、材料、設計不斷的改變及創新，這也是傳統產業真正的生存之道。

馬英九也鼓勵大家養成隨身攜帶手帕、小方巾的習慣，可以減少使用插手紙、衛生紙的用量，就可減少樹木砍伐，愛護地球也做環保，又能幫助傳統產業，一舉數得。

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