聲援管中閔 藍委轟蔡：傷害第一學府尊嚴

2019-07-04 12:26

〔記者陳昀／台北報導〕公懲會2日公開審理台大校長管中閔的違法兼職案，立法院國民黨團副書記長柯志恩、林奕華，以及立委王育敏、林麗蟬、童惠珍今天召開記者會聲援管中閔，痛斥蔡政府不斷追殺政敵，也傷害第一學府的尊嚴跟價值，高喊「支持管中閔，下架蔡政府」。

台大校長管中閔擔任行政院政務委員兼經建會主委及國發會主委期間，匿名替《壹週刊》寫社論，被監察院認定違法兼職，今年初彈劾後移送公懲會審理，公懲也破天荒主動公開審理，創我國司法史紀錄。

「蔡政府病了！」柯志恩指出，蔡政府只因為台大校長不是自己要的獨派人選，英派監委東找西找，挖出管中閔過去20多年歷史，才找到一個專欄涉違法，但根據監院調查筆錄記載，國發會、行政院都認定管中閔發表的社論跟他的職務根本無關。

柯志恩表示，自己任教大學19年也會幫一些雜誌寫文章，從沒被指責違法兼職，為何堂堂台大校長要受這樣指責？她說，公懲會不是公審會，WTO代表朱敬一也曾公開表示自己會發表社論、專欄，蔡政府要不要清點一下政務官，有沒有人一邊寫社論，一邊當官？總要有一套標準。

王育敏痛批，民進黨追殺政敵毫不手軟，先追殺後羞辱，到底想羞辱一位台大校長到什麼時候，這不只是羞辱管中閔本人，更是把台灣第一學府的尊嚴跟價值擺到哪？民進黨就是不顧法治、胡搞瞎搞。

林奕華表示，從去年一月卡管、拔管到懲管，這一年半的歹戲拖棚大家已經受夠了，而且公務員兼職是由銓敘部認定，監察院是否越俎代庖？她質疑，公審會公開審理也是為了鬥爭管中閔，更恐怖的是，調出管中閔20年來的稅籍資料，一筆一筆查，「現在是活在綠色恐怖中嗎？」

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