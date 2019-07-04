中國代表伸手翻掉台灣名牌 外交部強烈譴責粗暴蠻橫

2019-07-04 11:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國代表在國際護理協會（ICN）大會閉幕式時，為了不讓台灣代表黃璉華名牌上的台灣國旗露出，逕自在舞台上伸手將黃的名牌翻面。外交部今天強烈譴責此事，批評中國粗暴蠻橫，也對台灣護理協會捍衛平等參與的努力表達敬佩。

2019年國際護理協會護理大會於6月27日至7月1日在新加坡舉辦。民進黨立委、台灣護理學會副理事長陳靜敏昨在臉書貼出閉幕式影片片段，影片中，中國代表吳瑛為了不讓台灣護理學會副理事長黃璉華名牌上的台灣國旗在舞台上露出，竟逕自伸出手越過美國代表、將黃璉華的名牌翻面，無禮行為讓人瞠目結舌；陳靜敏暗諷說，她知道台灣護理很優秀，但「中國也太害怕台灣被國際看見了！」

陳靜敏在貼文中表示，中國在國際社會上對台灣小動作不斷，早在國際護理協會代表會議開會的前一周，便威脅ICN要將台灣護理學會的國籍改成中國，否則中國代表將缺席大會，幸好我國代表嚴正抗議，最後才得以出席大會。

台灣護理學會昨發出聲明認為此舉「明顯惡意無理」，並強調該會所有團員在這2年1次的國際護理盛會上，積極展現台灣護理專業及學術研究能量，成果豐碩，是非常成功的護理專業外交。此次與會人數多達5310人，台灣共有419位護理師參加，並發表研究論文，高居與會124國的第3位。

外交部副發言人歐江安今天在例會上譴責中國粗暴遮蓋我國與會名牌一事，批評其粗暴、蠻橫。歐江安也說明，外交部在第一時間聯繫護理學會提供協助，並電請駐新加坡代表處就近全力協助。經過護理學會積極捍衛以及國際會友的聲援，我方終能維持有尊嚴的專業及平等參與。

歐江安也對台灣護理學會勇敢捍衛平等參與的努力表達敬佩與支持，同時，對於中國一再打壓我國民間團體參與國際專業交流的行徑，表達不滿與憤慨。歐江安強調，外交部將持續與台灣護理學會保持密切聯繫，並提供必要的協助，共同捍衛會籍地位及國家尊嚴。

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