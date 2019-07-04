傳F-16V軍購8月有進展 外交部：美方正進行審查

2019-07-04 11:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國《外交政策》今報導指出，川普政府計畫在8月國會休會前，讓F-16V戰機對台軍售案有所進展。外交部今天表示，中國不斷挑戰台海和平之際，F-16V戰機是必要性防衛武器，我方提出採購需求後也和美方保持密切聯繫，美方正在進行審查程序。

台灣先前向美國要求採購最新型的F-16V戰機，《外交政策》今日引述美方不具名官員指出，雖然該項軍售案因價格及戰機組裝等細節，讓交易花費的時間超過預期，至今尚未定案，不過川普政府計畫在8月國會休會前讓該項軍售案有新進展。惟必須先由美國國防部和國務院正式提案及通知國會。

報導中也提到，川普政府也計畫進行另一項總價值約26.51億美元（約831億元台幣）的軍售案，項目包括重型坦克和反坦克飛彈等軍事裝備，若計畫通過，將是近年來美國對台的其中一項重大軍售案。

外交部副發言人歐江安今天在例會上對此表示，台灣和美國關係密切友好，川普總統上任後，美國高層多次公開重申堅守「台灣關係法」提供台灣的安全承諾，也已三度對台軍售，展現對維護台灣安全的堅定支持。

歐江安說，政府正式向美方提出採購F-16V發價需求信函後，也和美方就該案保持密切協調、聯繫與合作，目前美方正在進行審查程序。

歐江安表示，我方和美國採購的此型戰機是必要性防衛武器，在中國不斷挑戰台海和平之際，凸顯強化防空能力的重要性，台灣將堅定推動國防自主能力與設備，同時在台美良好基礎上，與美國行政部門和國會等相關單位密切聯繫、協調和合作，穩健推動台美緊密安全的友好夥伴關係，攜手合作促進亞太地區和平穩定繁榮。

國防部對此事沒有評論。美國在台協會（AIT）則僅表示，在提案正式通知國會前，不會評論潛在或待批准的武器銷售或轉讓項目。

＃

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法