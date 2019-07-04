若未解除歐盟漁業黃牌 蘇揆：台灣將損失千億元

2019-07-04 11:45

〔記者李欣芳／台北報導〕歷經3年9個月的努力後，歐盟在今年6月底解除我國遠洋漁業黃牌警告，行政院長蘇貞昌今天上午表示，今天如果沒有解除黃牌，而是黃牌變紅牌，不只是台灣漁業1000億元的損失，更造成台灣國際形象崩盤，損害將難以估計，因此非常感謝農委會主政、各部會合作、漁民支持，包括立法院都通過漁業三法。

農委會今天上午在行政院院會提出「我國去除歐盟打擊IUU漁業黃牌及未來努力方向」的報告，主持院會的蘇揆做以上表示。

蘇貞昌指出，2015年歐盟將我國列為歐盟打擊非法、未報告及不受規範漁業不合作國家警告（黃牌）名單後，農委會即會同相關部會在「法律架構」、「管理監控措施」、「水產品可追溯性」及「國際合作」等4個面向積極推動改善措施，行政院同時成立專案小組，制定及修改漁業三法，通過相關計畫且挹注資源，透過種種努力，做好管理與溝通，在歷經3年9個月的努力後，終於促使歐盟執委會今年6月底解除我國黃牌。

他說，不只有助我漁產外銷，更讓台灣遠洋漁業能夠持續發展。農委會與相關部會努力有成，值得肯定，我也要代表行政院感謝漁民朋友的支持與配合。

蘇貞昌說， 台灣是漁業大國，遠洋漁船作業水域遍及世界三大洋，漁船達1100餘艘，其中「鮪延繩釣」漁船數量更是全球排名第1，年產值約400億元，周邊產業發展影響更超過千億元，除對我國漁村經濟、就業機會及產銷貿易有相當貢獻外，也促進了外交締結及國際參與，遠洋漁業對台灣的重要性可見一斑。

蘇揆表示，雖然歐盟已解除我國黃牌，但黃牌的解除是我們與國際接軌的開始，政府各項管理工作仍然不能鬆懈，漁民也必須持續遵守國際規範及我國相關法令，共同善盡國際打擊非法漁業的責任，才能讓我國漁業產業永續發展。

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