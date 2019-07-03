政見會答問》周錫瑋開嗓唱「連心」 張亞中希望民調支持他

2019-07-03 22:57

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨總統初選第3場電視政見發表會今晚登場，在第二個階段國政提問，孫文學校總校長張亞中與前台北縣長周錫瑋同樣強調兩岸關係的重要性。而周錫瑋在最後唱起作曲家劉家昌的「連心」，希望國民黨能團結，張亞中則希望下週電話民調能支持他。

對於如何維持「財政穩健、租稅公平」？周錫瑋說，財稅建全需經濟繁榮、政府不亂花錢、外資的投資，人民要有消費力。但兩岸不穩定、不安全，外資不會來、中資不讓它來，國內資金又減少。他主張，一定要「開放、開放、再開放，尤其是對中國開放」，如果有資金進來，有人願意投資，就會有人有工作、消費力，讓兩岸安定，鼓勵人才移民到台灣，投資人才會有信心。

張亞中則表示，大家都說要發大財，但如果今天兩岸關係不能和平發展，這些都是空中樓閣，「講了自己爽的而已」，他趁著國民黨主席與高官都在台下，要提醒國民黨，「一中各表」無法解決兩岸敵對狀態，所有外在關係不能改善，再怎麼提經濟政策都只是畫大餅。

對於「能源政策如何才能永續發展」？張亞中認為，台灣做為小而美地區，要選擇最便捷有效的能源，台灣不是能源大國，民進黨說要掌握風電市場，這太好高騖遠，核能是最乾淨的能源，他當總統也會繼續推動「以核養綠」。周錫瑋也贊成「以核養綠」，因為核電的成本最低。

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