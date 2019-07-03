政見會申論》郭台銘：韓國超車台灣 傾全國之力復仇雪恥！

2019-07-03 22:28

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨國政願景電視發表會最終場，總統初選參選人郭台銘提出，最近台積電被韓國三星搶單，以平均國民所得看，現在台灣只能看韓國的車尾燈：「這就是我們國家的恥辱。若我當總統，會傾全國之力復仇雪恥！」

郭台銘提出，下世代產業有「大健康產業」與「半導體」兩個大產業鏈，台灣半導體技術是全世界頂尖，台積電5、7奈米是下世代科技發展的核心，但現在科學園區面臨缺電、水、土地、人才的困境，韓國三星有一個超級野心的計畫，要投資上千億美金要超越台積電，今天證實三星成功搶單。

郭台銘說，建立新產業的重要性，若拿韓國來比就知道，15年前韓國平均國民所得是台灣3分之2，2004年時被超車，現在才勉強看到韓國車尾燈，這就是我們國家的恥辱。若我當總統，會復仇雪恥！

郭台銘說，韓國之所以能壯大，因在半導體、手機、面板、汽車、電池、文創都有大規模企業，而且有政府扶持、整合，他當選會整合台灣大中小企業，形成完整產業鏈與韓國做全面競爭，另外，韓國對外簽署自由貿易協定，涵蓋出口7成，遠高於台灣，因此他當選後會盡力設法與美國簽訂FTA，美國是指標，他有辦法簽，他簽了，其他國家都願跟我簽，我們的產品就能跟韓國在公平基礎上做全面競爭。

郭台銘說，要西進，協助在中國台商回台，或在當地轉型升級搶攻當地內需市場，另也要南拓，做東南亞與印度市場，北接與日本進行技術合作，前進全世界市場。我強調美中貿易戰是台灣的危機也是轉機。

郭台銘說，財政的基礎是稅收，稅收來源是產業，產業利潤來自競爭力，如果一個國家不能發展下世代科技，那產業就失去競爭力，利潤就無法維持，政府就沒有稅收，因此我們要養雞下蛋，培養未來下世代產業技術，這是國家領導人最重要的使命。

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