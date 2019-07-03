政見會答問》朱立倫緊咬「國家養」酸郭董：你的身家只能負責1年

2019-07-03 22:31

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統提名初選最終場國政願景電視發表會登場，主題為經濟、財政、能源、環境，總統初選參選人朱立倫在第二階段回答「如何維持財政穩健、租稅公平？」相關問題時在「國家養」議題上強調「財富買不到20年經驗」、「我看你幕僚真的有點想害你」，大酸郭台銘。

朱立倫在回答財政提問時強調，財富買不到20年經驗，「郭董不要生氣」，對於0到6歲國家養的政策，大家都希望郭董說清楚，但「我看你幕僚真的有點想害你」，第一，台灣小孩1年是生20萬，不是18萬，第二，富人稅，他早就主張課，可以課的大概80億到150億元。

朱立倫批郭，關於主權基金，「你以為六大基金賺的錢可以拿來發」，但台下那麼多立委沒有告訴郭董，主權基金或是六大基金是專款專用的，郭應請教專家了解到底可不可行，而郭剛剛又承諾說要負責，但「用你的身家只能負責1年左右，也是滿嚴重的一件事」。

朱立倫指出，中華民國全國含公司兩方面是60幾兆台幣，政府本身淨值6兆3台幣，國家政府佔10%，民間佔90%，要好好運用，他當行政副院長時，所有土地價值25兆元，絕對不要閒置，充分運用，央行一年貢獻2千多億元繳到國庫，可以把央行的錢好好運用，可以走國際化，但是這是大家的錢，不要冒太大風險。

朱立倫強調，他主張富人稅，一定要擴大稅基，對地下經濟要從嚴課稅，對於低薪資所得的勞動者可以扣抵制，給補貼，如韓國瑜所說的愛情產業鍊，郭台銘說的國家隊，共同推動就可以創造更大財源。

朱立倫也說，財政所有資源是屬於全體民眾的，不可以花掉大家的錢亂開空頭支票，不能花掉下一代的未來，要共同努力創造下一代未來，不是用說的，是腳踏實地的做。

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