政見會申論》周錫瑋提財經政策 大打對中國開放牌

2019-07-03 21:55

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨總統初選第3場電視政見發表會今晚登場，前台北縣長周錫瑋在申論財經政策時，大打對中國開放牌。他強調，如果中國華為的主機無法到台灣、設公司、賣產品，「我們無法成為世界經濟的競爭者」；如果真正對中國開放，「相信可以解決大部分的貿易問題」。

周錫瑋表示，如果台灣不能成為自由貿易島，就不會有真正的自由貿易；「如果所有政策不能開放，不能讓所有外資、技術人才來台灣投資、移民，不能讓中國所有的人才、資金到台灣移民、投資，我們絕對做不到開放自由的經濟，也不會成功。」

在國家規劃方面，周錫瑋主張，要遷都到台中，要讓台北成為經濟文化中心、高雄成為文化經濟中心、台中成為政治文化經濟中心，每個縣市都有一個以上的科技特色產業，每個鄉鎮市都要有觀光文化產業。

周錫瑋指出，年輕人要創業，土地從哪裡來？農地過多、生產力低的農地，就應該開放出來，讓產業進到台灣，做為產業園區與年輕人的創意樂活園區。如果沒有辦法改變政府官員觀念，走向未來化、國際化、環保化，台灣就沒有辦法跟其他國家平衡往來。

周錫瑋也提到，他非常認同郭台銘，0到6歲讓國家來養，他之前就主張，年輕夫妻月收入不到7萬元，每個小孩、每個月國家補助2萬元，「年輕人收入養不起小孩，如何生小孩？」高雄、台南、嘉義的鄉下，果農收成比不過成本，養魚的賣不出好價錢，許多工廠出走，工人失業，當然就要發展國家經濟。

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