藍營最終場「國政願景電視發表會」 朱郭韓言辭角力

2019-07-03 22:07

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統提名初選「國政願景電視發表會」最終場今晚在台北登場，三位主要參選人韓國瑜、郭台銘、朱立倫再度同場較勁。朱暗諷韓、郭分別只談庶民經濟與高科技富民經濟，凸顯自己是拚全民經濟；郭則反擊朱只是「口頭經濟」，暗批朱質疑六歲以下兒童由政府來養的政見不可行，是用舊思維，沒有勇於突破；韓則是提出「6大改造工程」、「2035年的5050計畫」的政見，並在Q&A階段消遣兩位對手稱「剛才郭、朱兩人互相指責各有不足之處，他都同意。」引發一陣笑聲。

在主論階段第一個發言的韓國瑜表示，今天台灣年輕人變窮忙族、月光族，就是過去政府太重視數據與經濟成長，忽略經濟紅利分配，才會造成貧富差距過大，南北失衡，他與傳統政治菁英不同，重視南北翻轉，主張下任總統每一週至少要到南部2、3天。

他還提出未來要推動「6大改造工程」，包括建構數位經濟服務，全面展開自由貿易協定談判，全力發展電商服務、雙語教育以及金融理財，創造高薪，打造青年願景工程，成立「庶民經濟基金」，幫助農漁民、婦女以及中低收入戶振興庶民經濟，以及要以經營績效、開源節流導向，重建公務員光榮感與生產力。

韓國瑜痛批蔡政府2025年非核家園是花大錢的騙局，如果當選總統，他要推動「2035年的5050計畫」，也就是碳排放能源將只佔所有能源的50%，另外50%為乾淨能源，要在安全無虞與人民同意的原則下，繼續使用核能，重啟核四。

在上一場政見會拋出「讓政府照顧你的爸爸媽媽」的韓國瑜還說，未來受薪階級必須定存一部分的長照基金，65歲以上的人，由政府幫忙養爸媽，每個人以自己存的長照基金與國民年金各出一半的錢支付長照費用。

朱立倫除了強調自己最懂財經，還強調高科技的富民經濟與庶民經濟都要拼，才是拼「全民經濟」，沒有偏頗，而且他還要拼新創經濟、文化經濟，再結合觀光經濟，承諾未來四年內可以達到二千萬的國際觀光人次，並創造八千億的國際觀光產值。

然後他話鋒一轉說，最近最夯的議題是零到六歲讓國家來養，但這是「社會主義」，零到六歲「自家養」則是資本主義，他主張應該「大家養」，這才是公平正義，也就是「高所得的自己養，中所得的幫忙養，低所得的由國家養。」

朱立倫說，大家不要以為中美貿易戰已經結束，那只是中場休息，台灣應該做好準備，消除投資障礙，歡迎世界台商回到台灣，自經區一定要做，而且台灣絕不能缺電，但不能用肺發電，蔡政府的2025非核家園完全達不到，應該核盡其用。

至於在第2場發表會拋出「所有新生兒從出生到6歲，由國家幫你養」，連日來引來黨內外質疑可行性的郭台銘，今晚特別強調自己可以化不可能為可能，很多人認為0到6歲由國家養是不可能，那是用習慣的舊思維看問題，沒有勇於突破。

郭台銘指出，每年新生兒人數18萬，6年共108萬，政府每個月補助15000元，扣除目前已補貼的600億經費，每年還需增加1200億，可以透過提高各種政府基金績效，增加收益700億，再加上開徵富人稅500億，就可以達到國家幫忙養的財源目標。

他強調，0到6歲兒童讓國家養的政策，他有信心一定可以做到，萬一財源籌措不齊，他會自負責任，用自己的財產墊支，這代表他有信心，這個政見一定會實現，「就算散盡家財也再所不惜」。

對於朱立倫自誇拚「全民經濟」，郭台銘諷朱說了很多「口頭經濟」，自己才是真正做了幾十年的經濟，真正拚經濟而非拚口號。

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