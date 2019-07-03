政見會申論》拿烏克蘭大選為例 朱立倫籲不要做「一時爽」決定

2019-07-03 21:32

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統提名初選最終場國政願景電視發表會登場，主題為經濟、財政、能源、環境，總統初選參選人朱立倫在第一階段發言以朋友傳給他的圖文評其他參選人「國家養，郭懂；發大財，韓懂；會出書，張懂；愛唱歌，周懂；拚經濟，朱懂」，強調他最懂經濟，希望民眾不要做「一時爽」的決定，在民調時支持他。

朱立倫表示，最近有股聲音說「朱立倫的確是國民黨最正常的」，又擔心他初選不會過，他可以理解，因為蔡總統做這麼爛，趕快下台，大家不能再忍了，希望下禮拜民調放心支持他，他一定帶國民黨、帶大家贏回台灣。

朱立倫說，昨天有朋友看完前2次發表會後line了圖文給他，圖文寫著「國家養，郭懂；發大財，韓懂；會出書，張懂；愛唱歌，周懂；拚經濟，朱懂」，他花40年，10年學財經、10年教財經、20年幫全民拚財經，不為個人、不為企業，「拚全民財經，朱懂」。

對於郭台銘上次發表會提出的「0到6歲國家養」，朱立倫強調，0到6歲國家養是社會主義，而「自家養」是資本主義，「大家養」則是公平正義，他主張「大家養」，就是高所得的自己養，中所得的幫忙養，低所得的國家養，這才符合公平正義，天下沒有白吃的午餐，否則就是花掉下一代的錢。

朱立倫也強調，台灣一定要走自由開放，中美貿易戰、G20，對台灣是危機也是轉機，要用中場休息時間做好準備，把國內投資障礙趕快消除，自經區也一定要做，台灣唯一一條路就是自由開放，不要限制那麼多。

朱立倫指出，政府絕對不能意識型態，如同高雄市長韓國瑜稍早所說的政策，他一定全力支持；在電力方面，也不能意識形態，台電和能源局一定要專業公正，當然希望有天走向非核家園，在核安及積極處理核廢的態度下核盡其用。

朱立倫也提及新創經濟、數據經濟、文化經濟等部份，強調他過去的政績，如兩蔣文化園區、萬金石馬拉松、拉拉山水蜜桃、萬里蟹等，「拚經濟不是用說的，是用做的」。

朱立倫最後也為自己衝民調，希望接到電話的民眾好好思考一下，不要做後悔的決定，也不要做「一時爽」的決定，就像英國民眾為了一時爽脫歐，隔天就後悔；烏克蘭民眾為了一時爽選一位喜劇演員當總統，4天之後就後悔，「我不會當網紅，我只會拚政策」，穩穩的贏。

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