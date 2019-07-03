政見會》原來庶民經濟就是家庭代工？韓國瑜遭各界轟爆

2019-07-03 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統提名初選「國政願景電視發表會」第三場今（3日）晚8時在台北市台大醫院國際會議中心登場。參選人韓國瑜在第一階段申論發表中提到庶民經濟表示，幾十年前的家庭代工拚經濟，現在庶民經濟已經成為絕對弱勢，所以政府一定要做！言論一出，不僅引起網友狂酸，連國民黨員、中華大學講座教授杜紫宸都狠酸「庶民經濟等於家庭即工廠？哇...原來馬凱主張回復聖誕燈手工組裝」？

韓國瑜提到，要大力推動庶民經濟希望工程，成立庶民經濟基金，幫助中小企業、中南部農漁民、婦女、中低收入戶，振興庶民經濟。韓國瑜還提到，幾十年前，客廳即工廠，那時候家家戶戶手工業、各種加工如火如荼，家裡的聖誕燈、人造花，我們那個時候在衝經濟，現在庶民經濟已經成為絕對弱勢，所以政府一定要做。

韓國瑜話一說完，立刻引起各界熱議，PTT立刻出現以「家庭代工才是台灣的未來」、「韓國瑜發瘋了」、「電視笑話冠軍」等諷刺標題。不少網友在PTT開轟，「活在過去的XX，沒救了」、「韓導要大家在家代工，這政策真的好棒」、「回到石器時代算了，最庶民」、「代工做起來，庶民發大財」。

此外，連中華大學講座教授杜紫宸也在臉書開砲：「庶民經濟 = 家庭即工廠？哇 ... 原來馬凱主張回復聖誕燈手工組裝」？

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法