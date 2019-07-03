政見會》罵自己？韓國瑜：拚經濟喊幾十年人民越過越苦

2019-07-03 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（3）日在政見發表會中表示，「我們政治人物喊拚經濟喊了幾十年，為什麼人民覺得日子越過越苦？」，被收看直播的網友嗆聲：「你不就最喜歡喊拚經濟？」、「罵國民黨喔？」

韓國瑜指出，「我們政治人物喊拚經濟喊了幾十年，為什麼人民覺得日子越過越苦，為什麼今天的年輕人遇到經濟，講出厭世代、月光族、窮忙族，為什麼年輕人這樣吶喊？」，他指出，「因為台灣過去二十多年來，我們的經濟政策過度重視經濟數據的表現」。

韓國瑜認為，「我想台灣有很多的問題存在，中華民國現在最需要的一個有遠見有魄力的領導者，中華民國的總統，一個人從事政治活動，天上的神佛保佑，人民投票支持，千載難逢的機會，她可以選擇為人民做牛做馬，也可以選擇作威作福。」

韓國瑜說，「未來中華民國在台澎金馬地區，我們有非常非常多的困難，一定要大家傾全力，但是這個總統實在是太重要了，他必須要讓台灣，能夠走向一個富強康樂，台灣安全，人民有錢的道路。」

不少網友看完此段政見發表後，在國民黨臉書直播留言區相繼留言指出「草包就只會說大話而已啦」、「可以請你回高雄好好當市長就好了嗎？」、「口號不能治國」、「就是不要在民調中支持你」、「韓國瑜真的只有一張嘴」、「一直看稿好棒棒」。

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