政見會》網評韓國瑜演說：花快3分鐘罵民進黨，然後繼續罵

2019-07-03 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統提名初選「國政願景電視發表會」今（3日）晚8時準時在台北市台大醫院國際會議中心登場。備受矚目的高雄市長韓國瑜一登台，就花了2分鐘多的時間批評蔡英文政府，也讓正在收看政見會直播的網友忍不住發問，「奇怪這不是政見發表會嗎，為什麼都在吐槽現在政府」？也有網友整理韓國瑜發言，諷刺韓先花快三分鐘聲援管中閔罵民進黨，然後繼續罵民進黨。

發表會第一階段主論發表中，由韓國瑜為第一位登台發表演說。韓國瑜一上台就表示，「要利用這樣一個寶貴的機會，要先向民進黨蔡英文政府強烈的抗議」。韓國瑜花了兩分鐘時間表示，台大校長管中閔被惡整了1年，被公然的侮辱非常不公平。韓國瑜繼續批評，台灣民主受到民進黨蔡英文執政下的嚴重傷害，台灣全國有理性、勇氣、理想的民眾，都應該靜下心來思考，全國民眾都應該做管仲閔的後盾，向民進黨政府提出抗議。

講到此處，觀看政見會直播的網友紛紛在PTT發文，有網友就發文質問「奇怪這不是政見發表會嗎，為什麼都在吐槽現在政府？」更有網友發文做出韓國瑜發言懶人包，前菜「先花快三分鐘聲援管中閔，罵民進黨」，主餐則是談什麼是庶民經濟，「就是以前家家做手工代工的時代，說這個是拚經濟」，然後繼續罵民進黨。甜點就是重啟核四，支持核電。網友也諷刺「就這樣，有吃飽嗎？好吃嗎」？

對此，其他網友也紛紛留言表示，「我只記得家庭代工啦」、「他還活在台灣錢淹腳目的年代」、「自己也不知道自己在說什麼吧」、「都帶到就好 不需要內容」、「他說話，都只有標題，內容細節一律看不到」、「韓導要大家在家代工 這政策真的好棒」。

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