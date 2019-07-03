境外資金匯回專法三讀 租稅優惠拍版8~10％

2019-07-03 17:05

〔記者陳昀／台北報導〕為鼓勵海外資金回流，行政院擬定「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」，今天在立院三讀通過，租稅優惠採第1年8%、第2年10%，用於實質投資可優惠減半，且台商得自由運用5％匯回資金。

三讀條文明定，境外資金匯回專法的租稅優惠，第1年匯回稅率8%、第2年10%，用於直接實質投資，或透過國內創投、私募股權資金投資重要政策領域產業，稅率可享減半優惠。

新法明定，台商得自由運用5%匯回資金，另25%可存入信託專戶或證券全權委託專戶從事金融投資，並規範匯回資金不得用於購買不動產，避免炒房，另台商須於申請日起2年內將資金匯回。

新法明定，若匯回資金不用於投資，必須存入專戶控管5年，屆滿5年始每年提取1/3，屆滿7年才能全部提取，違反移作他用、質借，或購置不動產，將取消租稅優惠，按20%稅率課稅。

時代力量立委黃國昌表示，馬政府時代也曾以「期待匯回資金實體投資」為由調降遺產贈與稅，換來的結果卻是海外資金回台炒房，讓房價翻倍飆漲，投資成長的幅度甚至跟不上台灣疲弱的GDP。他強調，這樣的歷史教訓提醒我們，必須針對實體投資、炒房擬定有效規範的配套。

國民黨立委曾銘宗表示，台灣缺的是投資機會，不是資金，這個條例有租稅公平問題，對不起過去老實繳稅的商人，國民黨團要求100%用於實質投資，但很遺憾民進黨團堅持不妥協；國民黨立委費鴻泰也批評，這就是「租稅特赦」，若有一億元資金匯回，就產生1000億稅收損失，而讓業者自行運用的資金不就是拿來炒房炒股？

民進黨立委余宛如表示，中美貿易戰掀起「資金大挪移」，這項條例是要幫台灣的錢找一條回家的路，25%可透過信託、全委帳戶管理，能夠壯大財富管理產業，並留住台灣的青年金融人才，金融、實體產業是互相支持的。她也說，不要用老人思維看新創事業，老人看不懂新興產業模式，才會覺得台灣沒有投資標的。

余宛如三讀後發言表示，台灣2.0不是夢，預期該條例能讓台灣產業升級，不像在野黨總統候選人，一方面說發大財卻毫無作為，一方面又唱衰台灣說要破產。

曾銘宗隨後也上台發言反擊說，國民黨提出的自經區法案被民進黨封殺，且國民黨團主張不開放金融投資，避免炒房，也被否決，但下會期還是會持續提出經濟法案。

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