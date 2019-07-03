郭台銘選總統 NCC：已出脫台灣寬頻股權

2019-07-03 16:33

〔記者劉力仁／台北報導〕前鴻海董事長郭台銘與亞太電信董事長呂芳銘2016到2017年間用個人名義，買下台灣寬頻（TBC）上層控股公司麥格理APTT，拿下台灣寬頻通訊（TBC）管理權並通過國家通訊傳播委員會（NCC）審查，成為媒體大亨，NCC今天證實，郭台銘已將持股全部出脫，轉移給呂芳銘。

NCC平台事業管理處代理處長蔡國棟表示，NCC收到了投審會的公文，指郭台銘已經將20％股權轉給呂芳銘，兩人在境外完成交易，NCC將審酌股權異動、查核上一次交易等情況，是否違反有線廣播電視法相關規定，進行審查。

根據了解，郭台銘、呂芳銘二人以合資4500萬美元（約14億新台幣）買下APTT股權，郭買2成、呂買8成；2017年3月兩人通過NCC審查，入主台灣第三大有線電視系統TBC，擁有70萬用戶，

時間往前推至2016年12月30日，NCC審查TBC併購案聽證會，當時擔任主持人的NCC委員陳耀祥說，「郭台銘曾有民主無用論、民主不能當飯吃的言論，這是言論自由的問題」，質疑如果郭台銘有朝一日參選總統，又具有媒體大亨的身分，恐會影響民主發展。當時郭台銘不在現場，呂芳銘說：「如果他要選，我會請他退出20％股份。」郭台銘決定參選總統之後，遵守呂芳銘代表他的承諾，把TBC全部20％的股份退了。 上個月亞太股東會，呂芳銘曾說，鴻海、郭台銘跟TBC已經沒有關係。

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