韓國瑜電台受訪強調一路「被動」 網友：罷免你是主動

2019-07-03 15:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今接受廣播節目專訪，再度重申自己是一路以來「被動」，至今沒有主動過，粉專「就是堵藍」立刻在網路上票決，一小時內吸引逾3000名網友投票，目前得票數95％比5％，不相信比相信的人多出18倍，票選還未結束。

國民黨總統初選民調下週展開，韓國瑜今接受廣播節目時，強調自己平常心，也重申自己一路以來都「被動」，意指自己被動參選總統、造勢，至今從來沒有主動過，尤其海內外希望他出來的聲浪這麼大，所以他被動式的被詢問，一直被動從沒有主動，參與黨內初選也是被動。

至於初選能不能過，他就是平常心，也絕對不會離開高雄；高雄市議員簡煥宗聽到韓市長一直喊「自己是被動」，忍不住酸他態度扭捏「愛呷又假仙」，反問「被動」的韓國瑜，原計畫7月6日高雄舉辦造勢會，後考慮登革熱疫情和觀感，韓宣布停辦改遊市觀光，難道韓市長又是「被動」了？

網友紛紛留言「很主動的表示要被動造勢參選」、「我只相信罷免韓國瑜絕對是主動的」、「明年他就會被動辭職（罷免）了」、「我相信高雄人會讓你被動下台」、「被自己所動！」、「被動？參加這麼多次？」、「我要罷免你是主動的不是被動的」、「還有5％相信」。

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