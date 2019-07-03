吳敦義：民進黨已成獨裁退步黨 明年大選下架

2019-07-03 15:16

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義利用今日下午中常會一開始，針對當前時局發表個人見解，他批評民進黨只顧選舉，不顧民生經濟作為，而且已讓台灣進入蔡政府的白色恐怖時代，應當受到人民譴責，他並痛批民主進步黨的建黨理念價值已經「面目全非」，成為「獨裁退步黨」，明年1月大選一定要讓這個「獨裁退步黨」全面下架，還給全民一個廉能、公益、繁榮與兩岸和平的生活環境。

吳敦義表示，近來民進黨政府不積極檢討我國出口已經連7黑，景氣燈號連續亮出代表虛弱的黃藍燈，已是經濟低迷的情勢，民進黨卻早已進入選舉機器模式，強行推動多項極具爭議性的法案與政策，只是為了製造社會對立氛圍，獲取選舉利益。

他說，國民黨身為最大在野黨，有責任監督民進黨政府霸道無理的施政，讓全民了解蔡英文總統幾近獨裁妄為的行徑，民進黨在立法院臨時會強推公投法修法，限縮全民直接民權的機會，又強行通過國安法修正案，把國安維護擴及網路，給政府擴大裁量的恣意空間，導致台灣言論自由已經逐漸窒息，人民免於恐懼的權利蕩然無存，這難道是早期民進黨追求的民主？台灣已進入蔡政府的白色恐怖時代。

吳敦義還說，民進黨利用國會多數暴力，行使政治鬥爭，執意通過國家機密保護法、兩岸人民關係條例修正案，刻意營造仇中氛圍，遏阻兩岸良性互動往來，顯然是基於政黨利益考量，而非從人民利益的角度出發。

吳敦義強調，蔡政府為了延續政權，已經到無所不用其極的地步，不惜悖離公益，漠視民意，利用限制民主的手段，打擊異己，就為了延長政權，台大校長管中閔遭公懲會公審就是明顯的例子，凡是非我族類，都要追殺到底，民主進步黨的建黨理念價值如今已經面目全非，成為「獨裁退步黨」。

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