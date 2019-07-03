美眾院審議阻中干預台灣大選 外交部感謝協助捍衛民主自由

2019-07-03 14:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國眾議院情報委員會通過眾院版「2020會計年度情報授權法案」，內容包括協助、阻止中國干預台灣選舉。外交部今天表示，感謝美國國會以具體行動協助台灣捍衛民主自由制度，外交部將在台北與華府兩地，持續與美國政府聯繫，深化合作夥伴關係。

美國眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）6月提出「2020會計年度情報授權法案」（H.R.3494），內容包括要求國家情報總監（DNI）寇茲（Dan Coats）在台灣明年總統大選後45天內提交報告，說明「中國干預或破壞選舉的行動」與「美國如何阻止這些破壞」。情報委員會已於美東時間6月27日以一致同意方式通過該案，目前有待眾議院院會審議。

外交部今天說，感謝美國國會以具體行動協助台灣捍衛民主自由制度。外交部強調，台灣作為國際間備受肯定的民主成功故事及良善力量，將持續站在捍衛民主自由的最前線，維護自身民主成果，也願意在國際社會貢獻所能，為保衛國際自由秩序與普世價值克盡己力。

外交部指出，面對中國不斷升高的壓力與挑戰，外交部感謝美國及更多理念相近國家的仗義聲援。同時，外交部也將密切觀察該法案動向，並在台北及華府兩地，持續與美國政府保持密切的聯繫與溝通，穩健深化台美合作夥伴關係。

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