與反同團體合作挨批 老牌蘇打餅：活動未涉反同

2019-07-03 14:27

〔記者彭琬馨／台北報導〕曾代表時代力量參選新北市議員的曾柏瑜今在臉書貼文，批評台灣知名蘇打餅乾中祥食品與彩虹愛家協會合作，根本是「反同企業」，呼籲消費者買餅乾時要看清楚，長期關注性別議題的台大研究生協會前會長周芷萱也發文力挺，強調消費者透過購買展現對品牌的認同是一種價值選擇。不過貼文引來文青別鬼扯的鬼王抨擊，指因中祥食品與反同團體合作就將其貼標籤為反同企業是「徹底無聊」，相關貼文引來不同意見的網友論戰。

中祥食品在臉官方書發出聲明強調，與彩虹愛家協會合作期間，並未涉入任何反同或婚姻平權議題，單純以愛為出發，並帶給孩子們幸福、歡樂為本次活動主要目的。

曾柏瑜在臉書貼出「從小吃到大的蘇打餅乾，居然是反同企業」照片表示，生產蘇打餅乾的老牌知名企業中祥食品，近期與彩虹愛家協會合作，但彩虹愛家協會不是性別友善團體，而是提倡「婚姻就是一男一女」的反同團體。

關注性別議題的周芷萱則在臉書發文力挺，強調消費作為資本主義的價值選擇，不只是針對該企業的服務範圍，也包含消費者做出的表態或抵制；周芷萱強調，產品的包裝、味道、品牌、意識形態、政治選擇，或是任何其他的東西，都能作為購買或抵制該產品的理由，這些理由應該是個人選擇，不應因任何原因遭到道德綁架或歧視。

文青別鬼扯的鬼王花了大把篇幅替中祥食品辯護，他以全球最大農企業Cargill贊助同志遊行為例，說明外界並不會因Cargill支持同運、而忽略Cargill的政商運作，因此批評中祥食品與反同團體合作便成為反同企業的說法是「徹底莫名其妙」。

中祥食品合作的對象彩虹愛家協會，曾遭民進黨立委林靜儀揭露，該團體所推動的「彩虹生命教育」課程，事實上在招募師資時，要求老師在檢核表同意「婚姻是一男一女」，並以「拒絕婚前性行為」為唯一重點的性教育。質疑其對多元性別不友善，說一套做一套。

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