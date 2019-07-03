政院南服中心已遷新址啟用 執行長率隊了解實際運作

2019-07-03 13:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院南部聯合服務中心7月1日起，已搬遷至新址高雄市苓雅區政南街6號並正式啟用，南服中心執行長陳政聞今走訪各單位、了解實際運作情況，也歡迎洽公民眾有任何問題，都可跟第一線員工反映。

南服中心執行長陳政聞、副執行長許國華與許乃文，昨天、今天陸續率工程小組，逐一訪視合署辦公單位，包含經濟部南區聯合服務中心、經濟部工業局南部服務處、智慧財產局高雄服務處、內政部移民署高雄市第一服務站、財團法人海峽交流基金會南區服務處、外交部南部辦事處及勞動部勞工保險局高雄市辦事處。

陳政聞表示，為提供更優良的洽公環境，各合署辦公單位於新建辦公大樓、皆規劃有多項服務措施，如七樓經濟部南區聯合服務中心的中小企業處馬上辦服務中心，特別設立「洽詢室」，提供中小企業業者諮詢服務，協助解決業者相關經營問題；六樓內政部移民署高雄市第一服務站則提供「移民輔導」，輔導尚未取得國民身分證的外籍配偶、大陸配偶及外籍人士，洽詢移民資訊及轉介社會資源；地下一樓快照服務也裝置冷氣，讓民眾等候拍照時更舒適。

陳政聞說，為提升服務品質，提升民眾洽公效率，新建合署辦公大樓特別於一樓設置電視牆，即時公告一樓勞保局、三樓外交部及五樓移民署現場叫號進度與等待人數，民眾也可於各單位網站查詢現場辦理進度，以避開尖峰時段人潮與節省等候時間。

陳政聞強調，「政南街」為行政院特別核定的路名，南部中心已提請Google公司協助更新地址，民眾可暫先定位「金馬停車場」，或搭乘捷運至橘線技擊館站2號出口，步行約5至10分鐘到達；另為減少民眾不便，這幾日上班時間，除於舊址安排人員引導民眾前往新址外，還特別安排一部接駁車，接送民眾前往新大樓洽公，持續為民服務。

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