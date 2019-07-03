藍營反鐵籠公投 5總統參選人抽籤決定上台順序

2019-07-03 13:36

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日指出，7月7日在凱道舉行的「反鐵籠公投」大會師活動，已邀請歷任黨主席及5位總統參選人，除前主席、前總統馬英九外，5位參選人也已應允到場聲援。

據了解，為避免5位總統參選人上台先後順序，成為各陣營與支持群眾聯想，國民黨中央在韓國瑜、郭台銘、周錫瑋、張亞中、朱立倫5人上台致詞的時間安排上，已於昨日邀集5位總統初選參選人陣營召開民調執行及觀察說明會會議時，讓各陣營代表以抽籤方式決定上台順序，至於具體流程時間，則由文傳會再行安排。

為了衝高人氣，該黨除了要求彰化以北10個直轄市、縣市議員、立委參選人每人動員2部遊覽車，黨部組織系統動員黨員及支持者，還將走出同溫層，將動員對象拓展一般民眾，因此特別製作一份「為蔡英文政府鐵籠公投送終」的傳單，今天開始要在台北火車站與重點捷運站發送，藉此號召北北基桃大生活圈的一般通勤民眾參與，黨內人士透露至少上看10萬人以上。

黨內人士指出，鑑於網路宣傳的接觸點不夠全面，加上組織動員對象多以黨員及藍軍支持者為主，透過實體傳單的方式，可以傳達到一般民眾，因此規劃在基隆市、桃園市通勤上班族進出點的台北車站、捷運市府轉運站，以及年輕人較多捷運西門站等人潮密集的地點，每天上、下班及中午時間由國民黨志工團幫忙發放傳單。

國民黨呼籲有意參加當天凱道活動的民眾，每個人的服裝穿著藍、白、紅3色為主，並且搭乘大眾運輸工具前往，活動自下午3時正式開始，預定傍晚5時結束。

考量交通、路程問題，國民黨表示，希望中、北部民眾能更積極參與這次活動，一起站出來，為台灣的民主人權發聲，呼籲全民一起上街守護公投，「反鐵籠公投，要直接民權」，堅守中華民國的民主與人權的基本價值。

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