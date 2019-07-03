國民黨嘉市立委初選登記 市議員傅大偉搶頭香

2019-07-03 13:17

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕國民黨嘉義市立委初選登記，今天起跑為期3天，4連霸嘉市議員傅大偉搶頭香完成登記；傅表示，這幾年台灣經濟蕭條，人民生活痛苦，他參選立委重視經濟民生議題，提出設經濟特區吸引台商回流、外國廠商來台設廠、重視育兒需求等主張，為鄉親發聲。

國民黨先前有意參選下屆嘉市立委，包括傅大偉、張秀華、鄭光宏、陳家平等4位議員，經協調，陳家平退出後，傅大偉等3人進行協調式民調，6月1日結果出爐，由傅大偉勝出。

對於張秀華弟弟、前國代張炳文也有意投入黨內初選，傅大偉表示，他在黨內議員競逐下，獲推舉參選立委，黨內如有人要登記參選，願循黨內機制，選出最好的人選，如果鄉親認為他最好，籲請大家支持他。

今天上午，傅大偉由母親傅小榮、嘉市副議長蘇澤峰、市議員鄭光宏及多位里長陪同到市黨部完成登記，原本要陪同傅登記的張秀華、陳家平，因各自出國，沒有到場。

傅小榮說，兒子大偉實在做事，為市民解決問題，深入基層爭取地方建設有目共賭卻不居功，家人及好友都支持他選立委，擴大服務層面。

國民黨嘉市黨部書記長張嘉銘說，初選登記至5日下午4點止，如有2人以上登記，10日進入資格審查及協調期，人選最晚在24日底定。

下屆嘉市立委競爭激烈，民進黨由嘉市議員王美惠出馬角逐，台聯黨推舉嘉市議員蔡永泉參選，時代力量也有意推人選，其他黨派人士躍躍欲試。

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