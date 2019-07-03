立院三讀通過防逃機制 比照性侵犯裝設「電子腳鐐」

2019-07-03 12:56

〔記者吳政峰／台北報導〕部分被告在判決確定到發監期間或是交保後落跑，引發社會質疑防逃機制失靈，司法院為了解決空窗期的真空問題，修正「刑事訴訟法」中的防逃機制，經立法院3日三讀通過，未來法院或檢察官如果認為有必要，可比照性侵假釋犯一樣命被告裝設電子腳鐐，監控行蹤，修正案將於近日送總統府公告施行。

司法院指出，本次防逃修法重點，在於偵查及審判中，為防止未經羈押或停止羈押的被告意圖規避刑責而逃亡，在刑訴法第116條之2特別增訂法院或檢察官經審酌人權保障及公共利益之均衡維護，認有必要者，得定相當期間，命被告遵守適當之羈押替代處分事項，例如：向指定機關報到、科技設備監控、限制活動區域、命提出護照或旅行文件、禁止處分財產等，以有效掌握被告行蹤，其中科技設備監控的範疇包括「電子腳鐐」等手段。

司法院表示，修正案還規定，法院於審判中得命被告於宣判期日到庭聆聽判決，避免有些人在庭外得知被判有罪就落跑潛逃。若被告違背上述應遵守事項，法院或檢察官不僅得逕行拘提，亦得聲請羈押、羈押或再執行羈押，以為因應。

此外，第121條明定原羈押替代處分事項如有變更、延長或撤銷時，應以法院之裁定或檢察官之命令為之；又為配合司法院釋字第665號解釋及第101條第1項第3款之規定，第117條亦修正重罪再執行羈押之事由。

司法院強調，就執行程序的防逃措施來說，第456條明定檢察官於必要時，得於裁判法院送交卷宗「前」執行，以免受刑人利用判決確定後、執行檢察官收到卷宗前的空檔，趁機逃匿。第469條規定受刑人經諭知死刑、無期徒刑或逾2年有期徒刑，而有相當理由認為有逃亡之虞者，檢察官得逕行拘提，以利刑事判決執行。

司法院表示，案件於檢察官偵查中或法院審判中，是分別由承辦檢察官、法官主導或指揮程序之進行，並持有保管相關卷證，為使偵查或審判程序得以順利進行，並兼顧人權保障，司法院將與行政院會商，依機關功能最適原則，按偵查或審判程序，分別規劃由檢察機關或法院得適切執行羈押替代處分之辦法。於草案公布施行後，司法院亦會配套修正或與行政院會同訂定相關子法，以資因應。

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