郭台銘拜票信「魚目混珠」？韓粉不爽打爆黨部

2019-07-03 12:39

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨黨內總統初選競爭愈演愈烈，挺韓、挺郭兩邊陣營對峙氣氛持續升高，最近由於一封郭台銘向全體80多萬名黨員發出的拜票信，引起藍營挺韓群眾不滿，紛紛打電話向黨部抗議挺郭、不公，讓黨中央無奈承受池魚之殃。

郭台銘最近向80多萬黨員寄出一封名為「您的選擇將決定中華民國前途，致全體中國國民黨同志的一封信」，內容強調「國家需要拚經濟的郭台銘」，「國民黨需要能抗衡民進黨的郭台銘」，「人民需要能打敗蔡英文的郭台銘」，但問題就在信箋仿效國民黨中央黨部的專用信箋紙，以紅框、「中國國民黨」等印刷版面形式呈現，讓許多黨員打開信封後都誤以為是國民黨中央的信箋。

黨內人士指出，雖然國民黨中央黨部的專用信箋紙是印「中國國民黨中央委員會」，而非只有「中國國民黨」，但郭台銘所使用的信箋紙確實有魚目混珠之嫌，而且「中國國民黨」5個字的印刷字體與黨部專用信箋有99%以上的高度雷同性。

黨內人士表示，郭台銘所使用的信箋，印上「中國國民黨」5字，而且字體仿效黨中央的專用信箋紙字體，混淆視聽的確不太好，早年台北市港湖區黨內立委提名初選，也曾經發生過類似爭議，還鬧上法院，因此難怪挺韓的基層黨員紛紛打電話來黨中央抗議。

不過，對於挺韓黨員質疑黨中央提供黨員資料給郭台銘陣營，黨內人士澄清，除了郭台銘外，朱立倫、周錫瑋也有向黨中央索取黨員名條，做為郵寄文宣之用，黨中央原本就有開放各參選人陣營索取80多萬份的黨員名條，但只有姓名與地址，沒有提供其他更詳細個資的電腦磁片。

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