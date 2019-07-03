綠營支持者喊「有瑜吃瑜」 王金平：換柱殷鑑不遠

2019-07-03 11:28

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統初選7月8日起開始民調，但綠營支持者喊出「有瑜吃瑜、沒瑜吃蔡」，國民黨立委、前立法院長王金平今天召開記者會表示，「換柱」殷鑑不遠，如今各陣營都有被做掉的疑慮，面對對手陣營策略攻勢，黨中央應該即刻對社會說明，並提出因應策略，面臨黨的存亡危機他絕不沈默。

王金平表示，國民黨總統初選「雙雄緊繃」，決定勝負只有3到5％的關鍵變數，讓綠營握有可輕易操弄「只要誰好打」、「誰容易增亂」就支持誰的大好機會，也就是國民黨初選有被民進黨操弄、決定候選人的重大疑慮。

說到一半，王金平還拿出高雄市長韓國瑜接受專訪的報導指，韓國瑜也說過「初選民調過程如果無法公平公正公開，讓大家信服，除了大選之外，立委選舉也會受到影響，後果會大得不得了，相信黨中央會有所警惕。」

王金平表示，當斷則斷，不斷自亂，亡羊補牢猶未晚矣，雖然已預見初選恐難善了，仍提出兩項具體建議：一、黨中央即刻向社會公開說明，這次調查取樣的特殊性；二、提出因應策略防範，至少降低對手陣營，意圖影響初選的策略攻勢。

王金平指出，尤其採取「取足各項樣本」、「戶內選樣」等，是受訪者不熟悉的方式，若接到電話的人不一定是受訪者，再加上7天冗長的作業期，將加深各方的不信任的疑慮，強化「被做掉」的恐懼，個陣營也已出現「退出初選、直攻大選」的主張，或呼籲停辦初選。

王金平批評，奇奇怪怪的初選，已出現可預期的奇奇怪怪過程和結果。自毀長城，大有可能，4年前「唯一支持洪秀柱」到「換柱」殷鑑不遠，豈能不慎乎？再不作為，結果堪慮，「這54年來為黨犧牲奉獻，即使有再多的委屈，都可以忍受，但面臨黨的存亡危機之際，我絕不沈默」。

被問到是否有某陣營曾提過民調的疑慮？王金平回應，當然有，但他不談這個問題，反正有這種現象、疑慮，大家很清楚；被追問到哪個陣營最焦慮？他也說，不知道，沒辦法評論。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法