政治受難者被關綠島15年 眼見鐵桶裝屍火燒「碰碰碰」

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會7月7日將舉行最後一波刑事有罪判決撤銷公告儀式，政治受難者家屬葉小燕受訪表示，她父親葉雪淳原是台大高材生，求學時莫名被判15年入獄，歷經刑求拷打、好友死後放在鐵桶火燒，一生不想再重回綠島，雖然父親早已過世，仍感謝促轉會為其平反罪名。
葉小燕表示，他父親葉雪淳在日本時代當過通訊兵，新竹中學校畢業考上台大地質系，當年地質系有日籍教授早坂一郎、林朝綮等知名學者，父親大二在期末考時，因涉及台灣省工委學委會李水井案，遭台灣省保安司令部自校園直接押走，最後判刑15年入獄送至綠島。
葉小燕指出，當時國民黨政府認為父親參加的愛國青年會是共黨組織，法官詢問父親何以加入？葉雪淳在庭上表示，「受同學所邀才去」，因為他研究古生物學，剛好正在看美國學者寫的生物論，同學跟他講說參加聚會，可更了解生物論和唯物辯證關係，還能免費拿到一些書籍。
葉小燕透露，僅參加讀書會怎會是叛亂？父親被抓走後，包含台大校長傅斯年、林朝綮教授二次寫信上呈給蔣經國要救人，結果還是沒有用，當年許多台大學生都被抓走，只有他父親被2名台大學者營救。
據悉，葉雪淳36歲出獄後，台大教授建議他回台大將學分補修完，葉因不想牽連他人未選擇重回學術領域，改去墾丁、澎湖雇用原住民抓海膽，從事海膽外銷日本事業，也曾在台北開過畫廊，做過佛像木雕外銷等工作。
葉小燕憶及，父親是出獄後才結婚生子，她直到小學升國中才得知父親年輕被迫害遭遇，才意識到警察固定來家裡原因，會特地「關心」父母親在做什麼，每次會在一本冊子簽名。
她指出，小時候從父親口中聽到的綠島經歷宛如夏令營，就像電影「美麗人生」劇情那樣，父親只講不悲傷的記憶，例如與難友一起去洗澡，洗到一半朋友洗完先走，順便將他衣服拿去洗，結果洗完澡沒衣服可穿。
父親有時會輕描淡寫獄中被刑求經驗，像是肋骨被人打斷，母親也曾提及，父親雖然不愛講痛苦的事，但晚上睡覺作夢會出現拳打腳踢動作，而母親即便在解嚴了，也反對小孩接觸政治，從小就不歡迎別人來家中作客，擔心對方是間諜。
葉小燕表示，母親有天曾向她說，你爸爸根本不想再重回綠島，那是充滿不愉快的地方，因為父親當年在綠島有一位很好難友，因為生病去世，死後屍體就被放到鐵桶火葬，父親看到火燒鐵桶時人體會屈張，變成人在鐵桶裡面不停跳動撞擊，「碰、碰、碰」撞擊聲，成了一輩子無法忘卻的痛苦回憶。
-
台大地質系學生葉雪淳被台灣省保安司令部抓走後，台大校長傅斯年寫信給蔣經國陳情希望當局放人。（記者陳鈺馥翻攝）
-
政治受難者葉雪淳原是台大地質生高材生，求學時被台灣省保安司令部抓走入獄15年。圖為葉雪淳年輕時大頭照。（家屬提供）
-
葉雪淳入獄後仍不忘當年在地質系的學術研究，他趁公差時在綠島海岸採集含有有孔蟲的海岸沙寄給在中油公司開礦探勘組的友人，請對方幫他查出該生物種名。（記者陳鈺馥翻攝）