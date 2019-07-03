政治受難者被關綠島15年 眼見鐵桶裝屍火燒「碰碰碰」

2019-07-03 09:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會7月7日將舉行最後一波刑事有罪判決撤銷公告儀式，政治受難者家屬葉小燕受訪表示，她父親葉雪淳原是台大高材生，求學時莫名被判15年入獄，歷經刑求拷打、好友死後放在鐵桶火燒，一生不想再重回綠島，雖然父親早已過世，仍感謝促轉會為其平反罪名。

葉小燕表示，他父親葉雪淳在日本時代當過通訊兵，新竹中學校畢業考上台大地質系，當年地質系有日籍教授早坂一郎、林朝綮等知名學者，父親大二在期末考時，因涉及台灣省工委學委會李水井案，遭台灣省保安司令部自校園直接押走，最後判刑15年入獄送至綠島。

葉小燕指出，當時國民黨政府認為父親參加的愛國青年會是共黨組織，法官詢問父親何以加入？葉雪淳在庭上表示，「受同學所邀才去」，因為他研究古生物學，剛好正在看美國學者寫的生物論，同學跟他講說參加聚會，可更了解生物論和唯物辯證關係，還能免費拿到一些書籍。

葉小燕透露，僅參加讀書會怎會是叛亂？父親被抓走後，包含台大校長傅斯年、林朝綮教授二次寫信上呈給蔣經國要救人，結果還是沒有用，當年許多台大學生都被抓走，只有他父親被2名台大學者營救。

據悉，葉雪淳36歲出獄後，台大教授建議他回台大將學分補修完，葉因不想牽連他人未選擇重回學術領域，改去墾丁、澎湖雇用原住民抓海膽，從事海膽外銷日本事業，也曾在台北開過畫廊，做過佛像木雕外銷等工作。

葉小燕憶及，父親是出獄後才結婚生子，她直到小學升國中才得知父親年輕被迫害遭遇，才意識到警察固定來家裡原因，會特地「關心」父母親在做什麼，每次會在一本冊子簽名。

她指出，小時候從父親口中聽到的綠島經歷宛如夏令營，就像電影「美麗人生」劇情那樣，父親只講不悲傷的記憶，例如與難友一起去洗澡，洗到一半朋友洗完先走，順便將他衣服拿去洗，結果洗完澡沒衣服可穿。

父親有時會輕描淡寫獄中被刑求經驗，像是肋骨被人打斷，母親也曾提及，父親雖然不愛講痛苦的事，但晚上睡覺作夢會出現拳打腳踢動作，而母親即便在解嚴了，也反對小孩接觸政治，從小就不歡迎別人來家中作客，擔心對方是間諜。

葉小燕表示，母親有天曾向她說，你爸爸根本不想再重回綠島，那是充滿不愉快的地方，因為父親當年在綠島有一位很好難友，因為生病去世，死後屍體就被放到鐵桶火葬，父親看到火燒鐵桶時人體會屈張，變成人在鐵桶裡面不停跳動撞擊，「碰、碰、碰」撞擊聲，成了一輩子無法忘卻的痛苦回憶。

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