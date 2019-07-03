國家養孩到六歲 郭台銘提4種籌錢方式

2019-07-03 08:46

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘端出「國家幫養6歲學齡前幼兒」政見，被黨內外狂酸質疑錢從哪來？郭台銘提出開闢財源的方法，短期用設立主權基金、徵富人稅、從各縣市預算中找錢等3方法，長期則設立大健康產業賺錢。他並註明，此養孩政策會適當排富。

郭台銘表示，因為少子化將造成人力不足、稅收不足、撫養比提高、年金破產等一連串問題，這是國家的根本，所有的政治人物都知道，但卻沒有人提出一個大破大立，民眾有感的做法，我在第二場的國政願景發表會上，提出「國家幫養6歲學齡前幼兒」，受到各方質疑？讓我更確認這個國家的政治人物都只想「做不到」，而沒先想什麼是「應該做到」。

郭台銘說，「國家幫養6歲學齡前幼兒」當然要有長遠計畫，但他一開始要達成不排擠現有預算：

一、短期財源：

1、 盤點七大基金之外現有作業基金、特別收入基金、郵政儲金等基金，這些基金除了每年運作的既有預算之外，仍有許多並未有效運用的庫存現金。舉例而言，根據主計總處之決算報告，光是政府非營業特種基金加特別收入基金的現金及流動金融資產，在去年底就達一兆七千多億元。這些基金目前的收益率大都非常低，所以在我當選後要設立一個比照國際間類似國家主權基金的平台，使得這些基金的報酬率提高，賺到足夠的金額來穩健社會福利資金來源。

2、 從租稅公平的角度：徵收富人稅，撥部分的收入挹注本計劃。

3、 從資源整合的角度：盤點目前零散又各縣市不同的相關預算，能夠更有效率的支持「國家幫養家庭6歲學齡前幼兒」計劃，也避免目前家長還要隨補貼遷徙的痛苦。

二、長期財源：就長期財源而言，郭台銘將提出「新十大建設」，其中之一【大健康產業】盈餘而來，這個產業包含基因檢測、精準醫療、國際醫療服務、預防醫學，生技醫療設備等，台灣有極佳的半導體及資通訊等硬體基礎與醫療人才及資源環境，卻受限於許多法規及政治人物的視野，無法創新產業結構。

三、本政策適當排富，並且考量長期建立產業，達成消費乘數的效應。

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