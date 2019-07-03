韓國瑜陷政治獻金迷團 黃光芹揭開數字秘辛！

2019-07-03 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹槓上高雄市長韓國瑜，先前不但爆出「3700=3200+500」、「500+500+500=1500」等神秘數學題；自6月14日起還在臉書撰寫《你所不知道的韓國瑜》系列文，從韓國瑜「不愛高雄」、「初選變卦內幕」到「收受政治獻金」，箭箭穿心。2日黃光芹也在政論節目上，揭開一連串政治獻金神秘數字秘辛，並對韓國瑜團隊對此事的回應做出回擊。

黃光芹日前在臉書指出，韓國瑜得自吳敦義主席幫他募得的企業捐款，差不多就是4000多萬元，韓及幕僚親筆簽名後，將現金領走。親簽單正本存查在國民黨中央黨部。黃光芹在2日播出的政論節目「新聞面對面」中說，此事共有2位證人，「1號證人」看過其中影本，看到「500萬+500萬+500萬，韓國瑜的親筆簽名，就是所謂的『親簽單』」。

黃光芹補充，1號證人「更看到另外一個幕僚有親筆簽名270萬，這樣加一加就是1770萬了」。黃也說，避免橫生枝節，不便說出該幕僚身分，不過她透露該幕僚「最近很紅」。而這樣的金額，跟先前韓解釋的小額捐款占87%，平均「一筆7萬」的差距甚大。

黃光芹指出，她又找來了「二號證人」。這位二號證人也看到了6、7張單據，她詢問金額，證人回答大概都200多萬、100多萬，「6、7張加一加也是破千萬」！而這件事情中，一、二號證人都經過求證，甚至有的是吳敦義自己出示給人看的。

她也透露，這2位證人都是政壇知名人士，非無名小卒，其中1號證人，還是韓國瑜的輔選大將。

黃光芹表示，不懼怕被韓國瑜告上法院，「你可以告我」。對於韓國瑜對外表示，報給監察院的競選經費為1.29億元。黃光芹說，「我的1號證人，他還是你的輔選大將，他自己從頭到尾看，說你最多就是花費4000多萬」，「1.29億扣掉節餘款1500萬，再扣掉4000萬的花費，請問7500萬是不是該解釋」？

對於韓國瑜表示，不浪費司法資源，不訴諸司法，但又要黃拿出「一槍斃命」的證據。黃光芹表示，不代表告人的就是對的；她質疑韓，為什麼不否認，卻又要她拿出「一槍斃命」的證據，「這有很大落差，你的意思是說我報的都對，就差一張親簽單嗎？」

黃光芹說，「你為什麼不說我前面的東西都不對，代表什麼，你沒有否認嘛」！對於韓國瑜陣營黃文財斥責她「胡說八道」、潘恒旭批「三流小說」、王淺秋稱「不實指控」，黃光芹重砲回擊「王淺秋完全跟這個事件無關的人，她跟這個事件無關的人，都可以說我不實指控，你以為一個媒體人的信譽、專業，值得你們這樣踐踏嗎，我沒告你們就不錯了」！

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