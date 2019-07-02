韓國瑜不斷批政院經費撥得不乾脆 Kolas：動機是什麼？

2019-07-02 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜針對登革熱經費撥款一事，槓上行政院長蘇貞昌，今（2日）天下午更開直播抨擊中央撥款給高雄時「不乾不脆」。對此，行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）嚴正否認；晚間她又在臉書發文嗆韓「重播不累？」Kolas更表示，相關單位都已多次澄清說明，不理解為什麼韓市長依然不斷來回重複他想講的版本。

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）下午受訪表示，中央對高雄市府申請登革熱防治經費，很快就撥款，而且撥款撥得很乾脆；面對韓國瑜今天抨擊行政院就登革熱防治的撥款「寧給外人、不給家人」，中央撥款給高雄不乾不脆，Kolas說，我們不了解韓市長一直重覆說著行政院已經多次澄清過的事情，韓市長的說法與事情不符。

Kolas晚間也在臉書發文表示，中央與地方好好合作，共同防疫，才是王道。實際上，行政院不論核定公文或撥款給高雄市政府的速度也都比往常快。中央的疾管署與地方高雄市政府的衛生局沒有不好，同仁之間合作愉快，大家都在防疫的領域認識多年，互相扶持，雙方沒有不好。

不過，Kolas也質疑，「當衛福部、財政部、疾管署還有行政院都多次舉證澄清說明真相，我不理解為什麼韓市長依然要不斷來回、重播講著他想講的版本。動機是什麼」？

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