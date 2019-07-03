掛布條酸韓國瑜遭攻擊 高雄店家嘆：說出心聲就被貼標籤

2019-07-03 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜去年高喊「高雄發大財」，但高雄一家鐵板燒店家，卻在開幕滿週年之際掛出「說好的發大財呢？還好我們撐過來了」紅布條，狠酸韓國瑜，沒想到卻被刻意留一顆星評價、遭韓粉負面留言。對此，業者說，他們只是對市長沒有做到的承諾發表感想，「為何說出小市民的心聲，就要被貼上標籤」。

高雄一家鐵板燒業者在上月底開幕滿週年掛出布條，上面寫者「說好的發大財呢？還好我們撐過來了」。業者說，原本滿心期待高雄在韓國瑜就任市長後，能夠吸引更多觀光客，但沒想到人潮還沒進來，鐵板燒店的營業額就少了一半，掛紅布條的用意是表露自己的心聲。

未料，疑似韓粉不滿掛布條的舉動，湧入這家鐵板燒Google評價惡意留一顆星，還有負面留言，讓他們無奈直呼，「無知真的很可怕，發大財靠自己」。

店家2日也在粉專發文回應，「在自己生活的城市，對自已城市的大家長親口承諾的話，抱有期待，不過是人之常情罷了~然而現在不過有感而發表達失望的心情，勇敢的表達心聲而已，我想跟搞政治無關吧！！」

店家感嘆，「這種意識型態還要搞多久？人民的權益何在呢？老闆說：發大財是要靠自己努力，不是靠口號或xxx是多麼中性的陳述事實，店家是想要吸睛沒錯，廣告本身就是創造話題，但話題卻是看得人創造的，店家的目的只是讓人們更多的討論，總不能我把招牌設計成一把槍，就說我是黑道吧」。

店家更直言，為何說出小市民的心聲，就要被貼上標籤？

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