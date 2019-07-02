哈利波特新官網為台灣正名 美少女「客訴」成功

2019-07-02 19:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕哈利波特新官網「魔法世界」（Wizarding World）5月上線，但官網的國籍選項中，台灣竟被標示成「中國的一省」，小學起就超迷哈利波特的女大生張凱涵，除怒拒註冊外，更直接寫信向官網「客訴」抗議，強調台灣是主權獨立的家，對官網的作法既感受辱與憤怒，在官網將台灣改回獨立選項前，不會註冊；張凱涵抗議有成，日前她接獲官網正式通知已修正。

張凱涵說，哈利波特的魔法世界本來就是單純的世界，不應被政治介入，她相信只要每個人出一絲力氣，就可能可以改變以為不可能的事。

就讀大學外文系的張凱涵從小五接觸到哈利波特後，就成為忠實粉絲，不但哈利波特全集均看完，英文版也讀，更透過哈利波特認識很多同好，共同參與活動。

今年5月哈利波特官網「魔法世界」（Wizarding World）改版，張凱涵很興奮選在5月17日台灣通過同婚法這天連上新官網註冊，沒想到進入官網國籍選項時，赫然發現台灣竟被標成是「中國的一省」（province of China），「當下一整個不舒服」，更感到憤怒。

張凱涵說，哈利波特是虛構的世界竟還會牽扯進政治立場，何況她只是想單純地進入哈利波特的魔法世界，為何要被迫同意別人的政治立場。

更令她無法漠視的是，台灣好不容易三讀通過同婚法，更是亞洲首個同婚合法的國家，中國人權超不發達，她實在無法接受當台灣致力促進人權進步時，卻被與人權完全沒有空間的國家混為一談，決定行動抗議。

張凱涵寫信向官網「客訴」，她寫下「我生長的這個島嶼和隔壁的國家中國的確有複雜的關係，但我們從未表明自己是中國的一部份，更從未想過這個我如此珍愛的粉絲圈會用這麼侮辱人的方式讓我和我的國家失望」。

張凱涵還寫，新官網的國籍選項中將的她國家台灣，指涉為中國的一省，令人非常失望與憤怒，強調台灣和中國是分開的兩個項目，即使她對全新官網非常期待，在官網將台灣改為與中國分開的獨立選項前，她不會註冊任何帳號，且相信多數台灣用戶都會如此，希望官網團隊能認真考慮這項請求，並採取公平正確的行動；她除自己抗議外，也號召友人及認識的哈粉一起行動。

張凱涵說，原本沒想到官網會有回應，即使有也可能僅有罐頭訊息之類的回函，卻在5月31日這天收到官網正式回函通知已從善如流，讓她驚訝查詢，確認「客訴」成功後，當下即歡喜註冊。

張凱涵說，一人之力確實很微小，當時她不知道自己的行動會不會發酵，事後得知也有其他網友跟她一樣也寫信抗議，開心直說，證明每個人只要行動，即使只能盡一點力量，但一點一點的串連起來，就可以匯聚成「改變成真」的力量，是她最開心的事。

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