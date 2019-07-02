合體朱立倫表態相挺 侯友宜：「要談政見，不是口號」

2019-07-02 20:34

〔記者林良昇／台北報導〕前新北市長朱立倫今晚代班主持廣播節目，新北市長侯友宜合體力挺，兩人互道兄弟，侯友宜還反問朱立倫，參加國民黨總統初選的選戰模式是否修改？朱立倫則批黨內互比「很荒謬」，所以比較劣勢，但「叫我去嗆韓國瑜、罵郭台銘，怎麼可能？」

朱立倫今天傍晚代班主持廣播節目，邀侯友宜上節目，來場前後任新北市長合體。侯友宜受訪時開玩笑說，看到朱立倫失業了，恐怕經濟狀況不好，才要代班主持節目，兩人是「兄弟」，一定要捧場一下。

朱立倫受訪時說，他跟侯友宜20年異性兄弟，感情非常好，私下也會吐吐苦水，今天就用輕鬆愉快心情談一談，兩人的心情都一樣，走中道理性穩健的路線。

對於近期有許多議員將臉書照片換成「朱隊友」，表態力挺，朱立倫說，支持穩定力量的人還是很多，只是很多人沒有表態，大家都是一個團隊，很多支持韓市長、郭董的人，私下也都表示來支持他，希望7月8日到14日民調期間，穩定中道的力量聲音可以出來，不要讓台灣走向極端。

朱立倫和侯友宜則在節目中談市政、話家常，朱立倫特別提及，近期有媒體民調發現，侯友宜雖然網路聲量很低，卻是喜好度最高的政治人物。侯友宜說，他是基層上來的公務人員，只做事不太理政治，討厭藍綠對抗，衝突和對立都是撕裂台灣感情，但走的路會很寂寞，不會有聲音。

朱立倫直呼「我感受最深」，現在是網紅時代，不夠辛辣就不會被報導，就如同去年大選，侯友宜走溫和理性中道的選法，被民進黨打的滿頭包，當時的對手、行政院長蘇貞昌選舉團隊一流，也是第一流的戰將，選舉聲勢在最後兩個月很高，但最後侯友宜仍大贏。

侯友宜最後反問朱立倫，韓國瑜、郭台銘選舉風格和他不一樣，現在可能和民進黨對比民調沒輸，但黨內互比就輸了，選舉方式是否需要改變？朱立倫則說，他都保持開朗心情去看，不是非他莫屬，他不會喊口號、畫大餅，也不會去募資源，因為不用欠人情，就腳踏實地去做。

朱立倫說，這幾天民調，國民黨幾位參選人對比蔡總統都贏，和半年前差不了太多，唯一問題是在黨內互比「很荒謬」，民進黨從不做黨內互比，現在社會不走極端就沒有網路聲量，在互比上劣勢，他最大危機就是支持者不表態，所以他要呼籲支持者接電話表態。

朱立倫說，他現在要他改變，變網紅、作秀，哪有可能，「叫我去嗆韓國瑜、罵郭台銘，怎麼可能？」 因為他和侯友宜都是穩定中道的力量。

朱立倫與侯友宜在訪問後共同受訪，侯友宜強調，要好好為台灣中華民國做事，要談的是政見，要看的是未來願景，不是口號、不是廣告、不是網紅，朱立倫則說，他和侯有一樣的主張，希望溫和理性的力量能夠出來。

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