北高雄「罷韓30」如火如荼 緊急加印萬份連署單

2019-07-02 20:03

〔記者蘇福男／高雄報導〕北高雄「罷韓30」行動如火如荼，短短1個半工作天，綠營市議員高閔琳服務處5300份連署單一掃而空，緊急再加印1萬份，今天也有民眾特地送來6000份罷免連署書，本週末（7月6日）高閔琳服務處也將加班收件，歡迎北高雄民眾踴躍前往索取並繳交連署書。

高閔琳表示，6月27日罷韓首日傍晚，服務處印製了3300份連署單，提供給民眾索取及填寫，雖也有不少民眾自行加印，但仍供不應求，隔天又再加印2300份，服務處昨天早上9點開門前，已有民眾在門口等待要罷韓，短短1個半工作天，5300份連署單被一掃而空，因此緊急再加印1萬份。

高閔琳說，連署罷免市長韓國瑜，岡山以北僅有她的服務處一站，許多民眾特地從路竹、旗山、美濃、湖內等地區趕來岡山罷韓，許多民眾表示「真的忍很久了」，就連眷村的外省爺爺也跑來連署罷韓，顯見此波「韓流」風向已呈現180度的大轉變！

她強調，罷韓第一階段3萬連署雖已達標，但為求第二階段連署能快速於60天內完成30萬連署的目標，「Wecare高雄」與「公民割草行動」聯合舉辦的「罷韓30」行動仍持續進行中，高雄共有20多站連署點，岡山以北包含路竹、旗山、美濃等區可至岡山區公園西路二段125號高閔琳服務處索取與繳交連署書，服務處本週六上午9點至晚上6點也將加班收件。

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