新竹縣工務處人事地震 竟是為了他！

2019-07-02 19:19

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府工務處日前人事地震，很多人都很錯愕，公職服務長達39年的前處長羅昌傑無預警退休，原來的副處長徐世憲改派為縣府秘書，新任處長由技正林鶴斯接任，建管科科長江良淵則出任林鶴斯的副手。

被認為「風險係數很高」的建管科，目前科長1職，縣長楊文科說「還在物色」跟得上他腳步的人選。

縣府今天以「榮辱不驚」，由縣長楊文科、副縣長陳見賢、秘書長陳季媛共同頒贈紀念品給羅昌傑，表彰他39年在公門兢兢業業勇於任事的風範。楊文科也當場頒發「縣政顧問」聘書，讓羅昌傑退而不休，持續為縣府效力。

羅昌傑幽默地說，他從1980年退伍後短期在北埔鄉公所建設課服務，隨後就來到縣府服務迄今。擔任小學老師的太太已經退休3年，想想他這一生因為公務行程，除了東北亞、東南亞去過，世界這麼大，還沒有充分的大開眼界過。

他說，這次提出退休的申請，希望趁著還有體力的時候可以跟太太好好出去走一走，行萬里路一下。

工務處同仁今天也派代表獻花歡送，有趣的是這名女同仁就是羅昌傑的媳婦，他還幽默自清，媳婦是他當處長前就任職於工務處，憑的是自己的實力，跟公公沒有關係，引起哄堂大笑。

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