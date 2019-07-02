獨家直擊》王金平、郭台銘 飯店「巧遇 」

2019-07-02 13:37

〔記者邱燕玲／台北報導〕國民黨立委、前立法院長王金平與鴻海前董事長郭台銘中午剛好在同一家飯店有活動，郭台銘獲知後特地前往向王金平致意，兩人是相識多年的好友，一見面就聊不停，王金平則向郭提及「大健康產業」構想，強調可把生技業、ICT（電子通訊資訊產業健康）結合，產值可達上兆元，可成「兆元產業」，郭也相當認同。

王金平表示，ICT現已發展人工智慧，是可與精密醫學結合在一起的產業，目前各年齡層從零到死亡，每一種疾病都可提供資訊，他相信幾年後應可成為「上兆元的產業」。

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