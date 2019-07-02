港VS台太陽花差在哪？ 他這樣分析一看秒懂...

2019-07-02 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」抗爭升級，示威者們昨抄工具撞破強化玻璃進入立法會、撬開鐵捲門後，於晚間進入大樓內部，並在牆上漆上「官逼民反」、「釋放義士」、「林鄭下台」與「太陽花HK」等。不過自稱民間的示威者們在聲明中強調，因港府對其多次提出訴求置若岡聞，加上現任政府已非港人所願、立法會選舉制度淪為政治工具，他們不得不進行各種不合作運動。對此，時代力量立委徐永明同名臉書粉專今也發文比較港版與台版太陽花間的差異。

徐永明在文中表示，昨晚許多台灣人緊盯香港狀況、替香港加油，證明兩地關心民主發展者，將不畏霸權風雨互相扶持走下去，並稱在爭取民主的路上，台港已成命運共同體，相互影響、共伴、激盪產生之政治能量，足以撼動東亞地區。

徐永明在文中指出，「台版太陽花」雖仍有官司進行、馬江兩人尚未道歉，但其已在歷史記上一筆，且幸運的是，台灣人「跳脫傳統政黨認同、催生新政黨，民主繼續鞏固發展」。

然而，徐永明在文中提到，在中國霸權、特首獨斷下，港人「極有可能被送入監獄」，並推測事後政治清算「只會更多」、未來將艱困無比，他呼籲台港合作，助港落實「真普選」，才能真正保障其權利。

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