直播反習近平 中生李家寶獲准在台停留6個月

2019-07-02 13:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕曾在網路直播批評習近平的中國學生李家寶，他的簽證在7月到期，由於擔心回中國後的人身安全問題，他4月底曾赴移民署提出長期居留申請專案，據指出，政府已初步核予他在台停留6個月時間，並以專案研修在台停留，相關作業刻正處理中，預計今天傍晚前就能核准。

陸委會指出，李家寶於網路上發表相關言論，引起社會大眾關注，政府部門也立即關心他在台生活情形及了解其想法。對於李家寶多次表達續留台灣研修、學習之意願，政府予以尊重，並在其原有研修期間屆至前，適時提供協助，未來李家寶將會持續在台灣相關教育機構研修、學習並精進專業知識，相關作業刻正處理中。

陸委會說，政府已針對本案召開多次會議研商，並徵詢外界意見，以尋求妥適處理方案。李家寶在台研修學校亦與陸方學校、李生父母保持密切聯繫，並探詢其家屬來台探視意願，惟迄今未接獲相關申請。後續如有需要，陸委會及相關機關將盡力協處。

陸委會強調，台灣是自由民主的社會，尊重與包容不同的意見與立場，是台灣公民社會的核心價值，兩岸間或存有差異，惟兩岸關係和平穩定需要雙方互相理解並共同維繫，呼籲中國大陸尊重青年學生就學自由意願，並以文明、理性的態度看待李家寶在台言行，不要對他與其家人有進行打壓或有負面作為。

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