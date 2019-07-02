韓家軍新竹造勢過後 議員質疑公園設攤、環境被糟蹋

2019-07-02 12:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕高雄市長韓國瑜新竹造勢活動6月30日結束，但時代力量新竹縣議員連郁婷質疑，公11和公12公園設攤營利、環境遭糟蹋如何負責？被點名的租借人-竹北市民代表林宇洋受訪表示，進駐公園的攤販都是「小蜜蜂」，非主辦單位規劃；另將儘速補植遭踐踏的植栽。

竹北市長何淦銘表示，關於公園的租借，公所有一定的程序，對於所有的租借單位都一視同仁，即不能有營業的行為。針對6月30日租借公11及公12辦理活動，因租借人有押保證金，承辦單位將視實際狀況做適當的處置。

竹北市公所說，經現勘，發現有公11及公12有部分綠籬遭踐踏破壞，部分地面有污漬，將行文租借人儘快回復原狀，否則將代為補植及清理，再從租借保證金裡扣除。依規定，兩公園各繳付3000元使用費和各押5000元保證金。

連郁婷在臉書表示，根據《新竹縣竹北市公園、廣場管理及收費辦法》清楚載明：「公園、廣場借用對象應為已立案之機關團體或個人（不以營利為目的）」、「借用者不得有擅自轉借（租）他人使用（營利）情事」；同時，如果有「擅自營火、野炊、夜宿、燃放鞭炮或搭設棚架」等情形，是可以被「拒絕入園或勒令離園，其不聽制止者，報請警察機關處理」。

連郁婷並質疑，主辦單位租借公11及公12，保證金和使用費共計1萬6000元，「就可以讓這麼多攤商來擺攤，真的是發大財了，至於是誰發財我就不知道了。」活動過後，兩公園地上還是殘留了零星的垃圾以及不知名的白色粉末，她點名林宇洋代表等人是不是主辦方？「你們有沒有向攤商收取租金營利？公園環境被如此糟蹋，你們要如何負責？」

竹北市代林宇洋表示，他向竹北市公所租借的公11和公12公園，主要是用來辦活動，主辦單位的攤販都未規劃在公園內；至於公園內的攤販都是一些「小蜜蜂」，現場民眾太熱情自行跑進公園，雖有糾察人員管理，但也只能保持走道暢通，當天造成附近住戶及民眾不便感到抱歉。

林宇洋說，對於公園有些植栽遭踐踏破壞，他已向竹北市公所表達歉意，昨現場清點後，將委託廠商儘快補植。

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